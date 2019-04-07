Увольнение Гордеева: Мангер обвинил Порошенко в "потакании кучке активистов"
Подозреваемый в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер раскритиковал президента Украины Петра Порошенко за намерение подписать увольнение председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева.
Об этом он написал в своем Facebook.
"Уважаемый Петр Алексеевич Порошенко, Вы - Президент, Гарант прав и свобод всех жителей этой страны. Поэтому потакать только какой-то кучке лиц, большинство из которых, я уверен, Екатерину даже не знали, это, как минимум, неправильно. Я не сторонник Солидарности - это очевидно. Но Ваше решение даже у меня, оппозиционера, вызывает удивление. Уволить Гордеева только по принуждению сообщества КЗКГ? [Кто заказал Катю Гандзюк?] - это измена человеку, который верно Вам служил!" - заявил Мангер, добавив, что своим решением Порошенко дал возможность "любой группировке, которая называет себя активистами, решать вопросы государственного значения, назначать свою власть и влиять на правительство".
По мнению главы Херсонской ОГА, слово "активист" в Украине "стало нарицательным и крайне негативным".
Напомним, 6 апреля Андрей Гордеев подал в отставку. Он является одним из подозреваемых в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.
Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля 2018. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).
Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с поражением 30-39% тела нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.
4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что объявлено о подозрении ключевому организатору нападения на активистку - Алексею Левину по кличке Москал-младший. Глава ГПУ добавил, что Левин довольно известная персона в криминальном мире.
По данным следствия, он был важным элементом подготовки и организации нападения на активистку.
В январе 2019 года СБУ объявила в розыск Алексея Левина (Москаленко) по подозрению в организации убийства Гандзюк.
Отец херсонской активистки Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери Екатерины Гандзюк сотрудничал с членом Батькивщины Владиславом Мангером и председателем Херсонской ОГА Андреем Гордеевым.
Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Он назвал это "политическим заказом" и заявил, что не намерен скрываться от следователей.
15 февраля суд избрал Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Позже его адвокат внес за него залог и председатель облсовета вышел на свободу.
5 апреля на него повторно надели электронный браслет.
Активисты требовали от президента Петра Порошенко уволить Гордеева.