Увольнение Гордеева: Мангер обвинил Порошенко в "потакании кучке активистов" Сегодня, 14:08 1241 Цей матеріал також доступний українською Владислав Мангер/Facebook Мангер считает, что слово "активист" - нарицательное Владислав Мангер/Facebook

Подозреваемый в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер раскритиковал президента Украины Петра Порошенко за намерение подписать увольнение председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Уважаемый Петр Алексеевич Порошенко, Вы - Президент, Гарант прав и свобод всех жителей этой страны. Поэтому потакать только какой-то кучке лиц, большинство из которых, я уверен, Екатерину даже не знали, это, как минимум, неправильно. Я не сторонник Солидарности - это очевидно. Но Ваше решение даже у меня, оппозиционера, вызывает удивление. Уволить Гордеева только по принуждению сообщества КЗКГ? [Кто заказал Катю Гандзюк?] - это измена человеку, который верно Вам служил!" - заявил Мангер, добавив, что своим решением Порошенко дал возможность "любой группировке, которая называет себя активистами, решать вопросы государственного значения, назначать свою власть и влиять на правительство".

По мнению главы Херсонской ОГА, слово "активист" в Украине "стало нарицательным и крайне негативным".

Напомним, 6 апреля Андрей Гордеев подал в отставку. Он является одним из подозреваемых в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля 2018. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с поражением 30-39% тела нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что объявлено о подозрении ключевому организатору нападения на активистку - Алексею Левину по кличке Москал-младший. Глава ГПУ добавил, что Левин довольно известная персона в криминальном мире.

По данным следствия, он был важным элементом подготовки и организации нападения на активистку.

В январе 2019 года СБУ объявила в розыск Алексея Левина (Москаленко) по подозрению в организации убийства Гандзюк.

Отец херсонской активистки Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери Екатерины Гандзюк сотрудничал с членом Батькивщины Владиславом Мангером и председателем Херсонской ОГА Андреем Гордеевым.

Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Он назвал это "политическим заказом" и заявил, что не намерен скрываться от следователей.

15 февраля суд избрал Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Позже его адвокат внес за него залог и председатель облсовета вышел на свободу.

5 апреля на него повторно надели электронный браслет.

Активисты требовали от президента Петра Порошенко уволить Гордеева.