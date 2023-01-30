Это часть сделки с ОП. «Слуга народа» Ткаченко может возглавить Луганскую ОВА, чтобы получить «хоть какую-то должность» — источники NV
Максим Ткаченко (Фото:Максим Ткаченко/Facebook)
Возможное увольнение главы Луганщины Сергея Гайдая связано с договоренностью между Банковой и депутатом СН Максимом Ткаченко.
Увольнение Сергея Гайдая с должности руководителя Луганской областной военной администрации (ОВА) действительно скоро может состояться. И станет частью большего соглашения, стороны которого — Офис президента (ОП), а также депутат фракции Слуга народа (СН) Максим Ткаченко.
Об этом NV сообщил знакомый с ситуацией источник в президентском монобольшинстве.
Ткаченко ранее претендовал на пост руководителя парламентского комитета по правам человека. «Но тот возглавил [Андрей] Задорожний, который является человеком [руководителя ОП Андрея] Ермака», — добавил источник. Поэтому теперь депутат, занимающийся проблемами переселенцев, скорее всего получит кресло руководителя Луганщины.
«Думаю, это была часть соглашения [ между ОП и Ткаченко ]», — добавил на условиях анонимности представитель фракции СН.
Повлияло на решение Банковой, по его словам, и то, что у главы Луганской ОВО фактически отсутствует реальная работа, ведь регион почти полностью оккупирован врагом.
«А так [ у Ткаченко будет ] хоть какая-то руководящая должность», — объяснил источник NV.
О возможной отставке Гайдая с утра сообщила Украинская правда со ссылкой на источники. По данным издания, этого могут назначить послом в Казахстане.
В комментарии NV сам Гайдай не подтвердил эту информацию, но заявил, что готов работать там, где его видит президент.