Это часть сделки с ОП. «Слуга народа» Ткаченко может возглавить Луганскую ОВА, чтобы получить «хоть какую-то должность» — источники NV 30 января, 17:00 Эксклюзив NV Максим Ткаченко (Фото:Максим Ткаченко/Facebook)

Возможное увольнение главы Луганщины Сергея Гайдая связано с договоренностью между Банковой и депутатом СН Максимом Ткаченко.

Увольнение Сергея Гайдая с должности руководителя Луганской областной военной администрации (ОВА) действительно скоро может состояться. И станет частью большего соглашения, стороны которого — Офис президента (ОП), а также депутат фракции Слуга народа (СН) Максим Ткаченко.

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Об этом NV сообщил знакомый с ситуацией источник в президентском монобольшинстве.

Ткаченко ранее претендовал на пост руководителя парламентского комитета по правам человека. «Но тот возглавил [Андрей] Задорожний, который является человеком [руководителя ОП Андрея] Ермака», — добавил источник. Поэтому теперь депутат, занимающийся проблемами переселенцев, скорее всего получит кресло руководителя Луганщины.

«Думаю, это была часть соглашения [ между ОП и Ткаченко ]», — добавил на условиях анонимности представитель фракции СН.



Повлияло на решение Банковой, по его словам, и то, что у главы Луганской ОВО фактически отсутствует реальная работа, ведь регион почти полностью оккупирован врагом.

«А так [ у Ткаченко будет ] хоть какая-то руководящая должность», — объяснил источник NV.



О возможной отставке Гайдая с утра сообщила Украинская правда со ссылкой на источники. По данным издания, этого могут назначить послом в Казахстане.

В комментарии NV сам Гайдай не подтвердил эту информацию, но заявил, что готов работать там, где его видит президент.

