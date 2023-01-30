Это часть сделки с ОП. «Слуга народа» Ткаченко может возглавить Луганскую ОВА, чтобы получить «хоть какую-то должность» — источники NV

30 января, 17:00
Эксклюзив NV
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Максим Ткаченко (Фото:Максим Ткаченко/Facebook)

Максим Ткаченко (Фото:Максим Ткаченко/Facebook)

Автор: Наталья Роп

Возможное увольнение главы Луганщины Сергея Гайдая связано с договоренностью между Банковой и депутатом СН Максимом Ткаченко.

Увольнение Сергея Гайдая с должности руководителя Луганской областной военной администрации (ОВА) действительно скоро может состояться. И станет частью большего соглашения, стороны которого — Офис президента (ОП), а также депутат фракции Слуга народа (СН) Максим Ткаченко.

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Об этом NV сообщил знакомый с ситуацией источник в президентском монобольшинстве.

Ткаченко ранее претендовал на пост руководителя парламентского комитета по правам человека. «Но тот возглавил [Андрей] Задорожний, который является человеком [руководителя ОП Андрея] Ермака», — добавил источник. Поэтому теперь депутат, занимающийся проблемами переселенцев, скорее всего получит кресло руководителя Луганщины.

«Думаю, это была часть соглашения [ между ОП и Ткаченко ]», — добавил на условиях анонимности представитель фракции СН.

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Повлияло на решение Банковой, по его словам, и то, что у главы Луганской ОВО фактически отсутствует реальная работа, ведь регион почти полностью оккупирован врагом.

«А так [ у Ткаченко будет ] хоть какая-то руководящая должность», — объяснил источник NV.

О возможной отставке Гайдая с утра сообщила Украинская правда со ссылкой на источники. По данным издания, этого могут назначить послом в Казахстане.

В комментарии NV сам Гайдай не подтвердил эту информацию, но заявил, что готов работать там, где его видит президент.

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Отставка партия Слуга народа Офис президента Украины Максим Ткаченко

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