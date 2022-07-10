«Зеленский за своих держится». Кто из ОП может уйти в отставку после обвинений в адрес Ермака и Татарова — политолог 10 июля, 16:49 Эксклюзив НВ Андрей Ермак и Олег Татаров (Фото:Коллаж НВ / Офис президента / zib.com.ua)

Претензии конгрессвумен Виктории Спартц к главе Офиса президента Андрею Ермаку и его заместителю Олегу Татарову возникли не на пустом месте, считает политолог Олег Саакян.

В эфире Радио НВ он спрогнозировал, пойдет ли президент Владимир Зеленский на кадровые изменения из-за предположения, что эти два человека из его окружения имеют связи с Россией.

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«По Татарову, конечно, возможны кадровые решения. Это не человек Зеленского, соответственно, как балласт в определенный момент может быть сброшен. Тем более если будут определенные доказательства или его фигура станет слишком токсичной», — считает Саакян.

С Ермаком, уверен политолог, ситуация иная:

«В случае Ермака, теоретически, все возможно. Но практика всех этих лет, модель поведения Зеленского утверждают об обратном – Зеленский будет держаться до последнего. Он за своих держится. <...> Отставки я бы не ожидал».

Конгрессвумен США Виктория Спартц обратилась с официальным письмом к американскому президенту Джо Байдену и попросила его проверить возможные связи руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с РФ. Она сослалась на разведданные, призвав срочно подтвердить или опровергнуть эти «серьезные обвинения».

В МИД Украины резко раскритиковали ее обращение, назвав его "попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды" и "циничной манипуляцией".

Позже Спартц снова призвала Украину серьезно рассмотреть ее заявление по Ермаку и привела конкретные обвинения.

Сопредседатель группы в поддержку Украины в Конгрессе США Марси Каптур поддержала Зеленского, назвав заявления Спартц «неосмотрительной помощью» Кремлю.

В ОП сообщили, что не получали официальных писем от Спартц, ожидают обнародования депутатом доказательств.

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