«Зеленский за своих держится». Кто из ОП может уйти в отставку после обвинений в адрес Ермака и Татарова — политолог

10 июля, 16:49
Эксклюзив НВ
Андрей Ермак и Олег Татаров (Фото:Коллаж НВ / Офис президента / zib.com.ua)

Андрей Ермак и Олег Татаров (Фото:Коллаж НВ / Офис президента / zib.com.ua)

Претензии конгрессвумен Виктории Спартц к главе Офиса президента Андрею Ермаку и его заместителю Олегу Татарову возникли не на пустом месте, считает политолог Олег Саакян.

В эфире Радио НВ он спрогнозировал, пойдет ли президент Владимир Зеленский на кадровые изменения из-за предположения, что эти два человека из его окружения имеют связи с Россией.

Видео дня
Читайте также:

Олег Татаров получил звание заслуженного юриста Украины (Фото:zib.com.ua) «Имеет „папочки“ на всех. И на Ермака». Почему Татаров «критичен для власти» и остается в Офисе президента — Юрчишин рассказал две теории

«По Татарову, конечно, возможны кадровые решения. Это не человек Зеленского, соответственно, как балласт в определенный момент может быть сброшен. Тем более если будут определенные доказательства или его фигура станет слишком токсичной», — считает Саакян.

С Ермаком, уверен политолог, ситуация иная:

«В случае Ермака, теоретически, все возможно. Но практика всех этих лет, модель поведения Зеленского утверждают об обратном – Зеленский будет держаться до последнего. Он за своих держится. <...> Отставки я бы не ожидал».

Конгрессвумен США Виктория Спартц обратилась с официальным письмом к американскому президенту Джо Байдену и попросила его проверить возможные связи руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с РФ. Она сослалась на разведданные, призвав срочно подтвердить или опровергнуть эти «серьезные обвинения».

https://www.youtube.com/watch?v=mfk64W8UOUs

В МИД Украины резко раскритиковали ее обращение, назвав его  "попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды" и "циничной манипуляцией".

Позже Спартц снова призвала Украину серьезно рассмотреть ее заявление по Ермаку и привела конкретные обвинения.

Сопредседатель группы в поддержку Украины в Конгрессе США Марси Каптур поддержала Зеленского, назвав заявления Спартц «неосмотрительной помощью» Кремлю.

В ОП сообщили, что не получали официальных писем от Спартц, ожидают обнародования депутатом доказательств.

Редактор: Юлия Козина

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Украина-Россия Владимир Зеленский Радио НВ Офис президента Украины Андрей Ермак Олег Татаров Виктория Спартц

Эксклюзивы НВ

Алексей Мельник
Военный эксперт
Россия останется там, где она есть. Какие гарантии безопасности может получить Украина?

Несмотря на нашу уверенность в победе Украины, должны признать, что перспективы будущей победы или образ этого мирного соглашения на сегодняшний день не до конца определены

10 июля, 12:30
Мнения
Павел Баев
Норвежский политолог
Единственная надежда России. В чем заключается стратегия Путина

Путин, стремясь сломить единство Запада, топит российскую экономику

10 июля, 12:25
Мнения
Скептики и оптимисты: экс-посол США в Украине Джон Хербст поясняет, что отношение американских политиков к Украине откорректируют выборы в Палату представителей США уже этой осенью. (Фото:Александр Медведев)
Через 18 месяцев или даже 34 /
Экс-посол США в Украине называет предполагаемую дату окончания войны и винит Байдена за медлительность
10 июля, 07:06
Политика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X