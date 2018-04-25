Уволился соавтор скандального отчета о легитимности преследования Тимошенко

Уволился соавтор скандального отчета о легитимности преследования Юлии Тимошенко, главный юрист Skadden Arps Sleate Meagher & Flom LLP Грегори Крейг, сообщает Bloomberg.

Крейг был одним из главных юристов фирмы, он был одним из соавторов отчета о легитимности судебного преследования Тимошенко.

Отчет имеет центральное значение в расследовании Специального прокурора Роберта Мюллера, он важен с точки зрения понимания принципов лоббистской работы, расследования скрытых платежей и ложных показаний следователям.

Отмечается, что отчет появился по инициативе бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, который в то время работал на экс-президента Украины Виктора Януковича.

Крейг известен тем, что защищал интересы Билла Клинтона во время угрозы применения против него процедуры импичмента и был советником президента Барака Обамы.

В данный момент Крейг не обвиняется в каких-либо нарушениях или злоупотреблениях.

Ранее СМИ писали, что Манафорт одобрил "черную медиакампанию" для дискредитации главного оппонента экс-президента Януковича.

По данным издания, Манафорт был инициатором "тайных операций", "размещения" статей от имени бывшего президента Украины в Wall Street Journal и на других американских веб-сайтах, а также ​​анонимных сводок против Хиллари Клинтон.

3 апреля в Вашингтоне приговорили к 30 суткам заключения юриста Skadden Алекса ван дер Цваана. Приговор вынесен за дачу ложных показаний по делу против бывшего главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта. В частности, юрист по заказу Манафорта должен был выяснить роль Тимошенко в подписания газового соглашения 2009 года с Россией.