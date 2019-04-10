"Уволили по политическим мотивам". Аваков не поддержал отставку Степанова с поста главы Одесской ОГА Сегодня, 16:33 516 Цей матеріал також доступний українською Valentyn Ogirenko/Reuters Аваков назвал решение об отставке негосударственным Valentyn Ogirenko/Reuters

Министр внутренних дел Арсен Аваков не поддержал отставку главы Одесской облгосадминистрации Максима Степанова.

"Он противодействовал фальсификации, противодействовал "сетке" – его увольняют", – сказал глава МВД, пишет УП.

Министр добавил, что Степанова уволили "по политическим мотивам".

Решение об отставке он назвал негосударственным.

Ранее на сайте президента Украины Петр Порошенко появился указ об отстранении от занимаемой должности главы Одесской ОГА Максима Степанова.

Сам же Степанов заявил, что Порошенко вышел за пределы полномочий президента, определенных Конституцией и отказался считать себя уволенным, так как не было соответствующего распоряжения Кабмина.



Позже Кабмин поддержал его отставку.



