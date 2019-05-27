Уволенный из Нацсовета Горковенко подал в суд на Зеленского
Уволенный член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко подал в суд на президента Владимира Зеленского.
«Требую признать действия Владимира Зеленского противоправными. Исковое заявление расписано на девяти страницах», — написал он в своем Facebook.
Горковенко подчеркнул, что указы нельзя отменять, «даже когда кому-то очень хочется».
«Во-вторых, это сегодня президент издал Указ об отмене Указа, а завтра даст указание расстрелять прямо на Крещатике тех, кто ему не нравится. Такое в нашей истории мы уже проходили», — резюмировал он.
Напомним, 24 мая президент Украины Владимир Зеленский уволил Горковенко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телерадиовещания.
Горковенко назвал действия Зеленского незаконными и заявил об угрозах в свой адрес.
Он добавил, что не писал заявление об увольнении.
Горковенко был назначен на эту должность указом пятого президента Петра Порошенко 4 мая 2019 года.