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Уволенный из Нацсовета Горковенко подал в суд на Зеленского

Сегодня, 14:34
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Уволенный из Нацсовета Горковенко подал в суд на Зеленского - фото

Владимир Горковенко/Facebook

Горковенко выполнил обещание подать на Зеленского в суд

Уволенный член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко подал в суд на президента Владимира Зеленского.

«Требую признать действия Владимира Зеленского противоправными. Исковое заявление расписано на девяти страницах», — написал он в своем Facebook.

Горковенко подчеркнул, что указы нельзя отменять, «даже когда кому-то очень хочется».

«Во-вторых, это сегодня президент издал Указ об отмене Указа, а завтра даст указание расстрелять прямо на Крещатике тех, кто ему не нравится. Такое в нашей истории мы уже проходили», — резюмировал он.

Напомним, 24 мая президент Украины Владимир Зеленский уволил Горковенко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телерадиовещания.

Горковенко назвал действия Зеленского незаконными и заявил об угрозах в свой адрес.

Он добавил, что не писал заявление об увольнении.

Горковенко был назначен на эту должность указом пятого президента Петра Порошенко 4 мая 2019 года.

Теги:   Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Зеленский

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