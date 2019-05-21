Уволенный главы КС Украины Шевчук подал иск в Окружной админсуд Киева Вчера, 12:57 235 Цей матеріал також доступний українською Legal High School/Facebook За увольнение Шевчука проголосовали 12 судей КС Legal High School/Facebook

Бывший глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук, которого обвинили в издании незаконных распоряжений и политизации деятельности КС, решил обжаловать законность своего увольнения.

Об этом он рассказал у себя в Facebook.

«Обратился в Окружной административный суд города Киева с иском о признании действий КСУ относительно моего увольнения незаконными, отмене постановления об увольнении, немедленного восстановления меня на должностях судьи и председателя суда», — написал Шевчук.

Ранее сообщалось, что судьи Конституционного суда поддержали увольнение главы КС Станислава Шевчука.

Вместо него на эту должность была избрана Наталья Шаптала.

Отметим, что Шевчук принял присягу судьи Конституционного суда 13 марта 2014 года, а 21 февраля 2018 года его избрали главой КС.

Именно ему вменяют ответственность за решение об отмене статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, принятое в феврале 2019 года.

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После этого решения НАБУ пришлось закрыть все дела о незаконном обогащении чиновников.

В свою очередь Всемирный банк и G7 назвали скандальное решение Конституционного суда «крупным поражением» в борьбе с коррупцией.