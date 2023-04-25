«Есть сомнения, что Путин дееспособен». Такая война не может разрешиться за 24−48 часов или одним контрнаступлением — интервью с Подоляком 25 апреля, 18:17 NV Премиум Михаил Подоляк, советник главы ОП (Фото:Офис президента Украины / Facebook)

Россия должна безоговорочно проиграть в войне, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. И безальтернативно добавляет: без всяких миротворческих инициатив.

Умиротворение Украины означает поощрение агрессора, объясняет советник главы ОП: мирное урегулирование сегодня предполагает то, что мы должны сознательно отдать часть своей территории, поощряя Россию к следующим этапам войны. А еще это будет стимулировать другие режимы (например, Иран) к более агрессивному поведению на своих территориях.

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Как обуздать «тотальную опасность» и поставить «окончательную точку» в биографии диктатора Владимира Путина, когда российские элиты уже сомневаются, что глава Кремля дееспособен, но не готовы к внутренней трансформации, и почему это удастся сделать только одним контрнаступлением, Подоляк рассказал в интервью Radio NV.