Главное событие июня для Украины. Валерия Гонтарева два дня следила за Ukraine Recovery Conference в Лондоне и в деталях рассказала о ней NV 24 июня, 07:40 NV Премиум Большая лондонская конференция по восстановлению Украины и позитивные сигналы, поданные странами ЕС, разбудили интерес международного бизнеса к Украине. (Фото:Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS)

Экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева — о наиболее значимых событиях лондонской Ukraine Recovery Conference и ключевых выводах, которые она в результате сделала.

«Это очень жестко сейчас говорить, но мы получили уникальную возможность сплотить вокруг нашей беды весь мир, дав ему идею для роста его экономики, сделать из этого удачный проект», — так говорит о сути Ukraine Recovery Conference екс-глава Нацбанка Украины, а ныне — приглашенный преподаватель Лондонской школы экономики Валерия Гонтарева. Прошедшая в британской столице 21 и 22 июня конференция стала самым масштабным международным политическим событием июня для Украины и объединила вокруг себя не только ее политических союзников, но и будущих инвесторов, готовых вкладываться в восстановление страны. И действительно хорошо выполнила эти свои задачи, уверяет Гонтарева.

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Оба дня конференции она внимательно следила за ее развитием, посещала события на полях мероприятия, а затем в интервью NV поделилась своими главными впечатлениями.

— Каковы самые важные для Украины результаты Ukraine Recovery Conference?

— Я считаю, что конференция — огромный успех, мы услышали очень много конкретных обещаний и слов поддержки со всего мира. А выступление Урсулы фон дер Ляйен, наверное, в принципе, было лучшим выступлением, которое я слушала в истории. Она не просто сказала, что мы будем членом Евросоюза, она нам сказала, что они сделают все, чтобы мы, перестраиваясь и восстанавливаясь, стали членом Евросоюза. И на мой взгляд — это главный месседж этой конференции. Не только для украинцев -для всего частного бизнеса: ребята, мы вам даем твердые обязательства, мы идем перестраивать Украину, мы движем ее в Европейский Союз, у нас есть четкий план, как мы это делаем, мы выделяем 50 млрд евро на этот процесс. Идите и начинайте делать что-то, и дальше называются конкретные инструменты. Это очень своевременное заявление, потому что частному бизнесу, как вы понимаете, нужен четкий сигнал, что несмотря на войну, огромные заминированные территории, эта страна будет в ЕС, значит, надо к этому готовиться.

— Как при этом выглядят настроения частных инвесторов? Готовы ли они инвестировать в Украину не только после окончания войны, но уже сейчас, пока война идет?