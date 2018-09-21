Услуги посредника и дом племянницы. О чем говорится в опубликованной НАБУ личной переписке министра Омеляна

Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало личную переписку министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Как утверждают в пресс-службе ведомства, некоторые из сообщений дают основания предполагать причастность министра к незаконному обогащению. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Среди опубликованного НАБУ есть переписка Омеляна с его братом, посредником по покупке авто, должностным лицом одного из органов власти и его жены Светланы Бевзы с бывшим владельцем дома в Киевской области.

Авто на выходные

В качестве доказательства того, что министр Омелян обладает незадекларированным авто BMW X5 вместо его брата, детективы приводят его личную переписку.

В июня 2015 года Омелян просит своего брата переслать копии документов и водительских прав последнего для оформления авто. Также они приводят цитату, где брат министра просит ему предоставить авто на выходные. Далее детективы указывают на то, что министр недостоверно указал в декларации стоимость своего второго авто Volvo S80.

Дорогие услуги посредника

В переписке посредник, который занимался приобретением авто для Омеляна, рекомендует ему оформить договор купли на 149 тыс. грн, поскольку в то время финансовые операции более 150 тыс. подвергались обязательному финансовому мониторингу.

Посредник указывает сумму в более чем 296 тыс. грн за свои услуги

В то же время посредник указывает сумму в более чем 296 тыс. грн за свои услуги. Также приводится переписка Омеляна с одним из чиновников, который направляет ему фото вывода проверки министра Национальным агентством по предупреждению коррупции за месяц до его официальной публикации.

Напоследок детективы НАБУ публикуют переписку жены министра и бывшего владельца дома в пригороде Киева, где и поселились супруги с 2016 года. Антикоррупционеры предполагают, что, несмотря на то, что дом Омеляна оформлен на племянницу его супруги, владельцем является именно он.

Разрешение следователя

В пресс-службе НАБУ сообщили, что для публикации личной переписки подозреваемого не нужно решение суда, а только разрешение следователя. Решение публиковать переписку было обусловлено общественным резонансом дела Омеляна в украинском обществе, отметили в пресс-службе ведомства.

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Пусть НАБУ и Антикоррупционная прокуратура доказывают подлинность этих опубликованных переписок, заявил адвокат министра инфраструктуры Владимира Омеляна Александр Лысак. По его словам, защита чиновника не признает этих переписок и не будет из-за этого подавать в суд на НАБУ. Все показания, которые интересуют следствие, Омелян предоставляет во время допросов, добавил Лысак.

Моральный ущерб

Как пояснила в комментарии юрист-криминолог Анна Маляр, НАБУ не нарушала закон, публикуя личную переписку Омеляна. Если же подлинность переписки не подтвердится, последний может подать на детективов бюро в суд за клевету, добавила Маляр.

"Прокурор, следователь и лицо, проводившее оперативно-розыскную деятельность, вправе разрешить обнародовать определенные данные следствия. Но украинское законодательство предусматривает право человека компенсировать причиненный моральный вред. То есть, если Омелян считает, что обнародованием этой информации ему нанесли ущерб, то он может обратиться в суд", - отметила Маляр.

Обнародование переписки мотивированное общественным резонансом дела Омеляна, которое касается незаконного обогащения

По мнению бывшего начальника Главного следственного управления СБУ Василия Вовка, НАБУ нарушили моральную этику, вторгаясь в частную жизнь Омеляна. Следователи делают большую ошибку, предоставляя разрешение на публикации материалов дела. Это может повредить самому расследованию, считает Вовк.

Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство из-за возможного разглашения данных руководителем Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником. Отмечают, что речь идет о том, что Сытник сообщил министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о возможном уголовном деле против него.

Зато директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что министр инфраструктуры Владимир Омелян сам спрашивал у работников НАБУ о вероятности обысков у него.