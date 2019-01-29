"Условно удачное совпадение". Глава TI Украина - о публикации рейтинга восприятия коррупции в один день с выдвижением Порошенко Вчера, 19:01 461 Цей матеріал також доступний українською EPA Президент Украины Петр Порошенко объявил о выдвижении на второй президентский срок 29 января 2019 года EPA

Исполнительный директор Transparency International Украина Андрей Боровик назвал "условно удачным совпадением" публикацию рейтинга Индекс восприятия коррупции в один день с выдвижением на второй срок президента Петра Порошенко.

"Я бы сказал, [это] это условно удачное [совпадение]. Мы видим, что и президент, и некоторые его политтехнологи использовали это перед своим выдвижением, что "вот, мы получили +10 позиций", при этом ни слова не говорят, что это всего лишь два балла", - сказал он в интервью Радио НВ.

По словам Боровика, главным является не позиция в рейтинге, а балл. Так, он показывает темп борьбы с коррупцией в конкретной стране.

Директор украинского офиса Transparency International также отметил, что дата публикации рейтинга устанавливается секретариатом организации в Берлине.

Президент Украины Петр Порошенко объявил о выдвижении на второй президентский срок во вторник, 29 января.



В этот же день международная антикоррупционная организация Transparency International обнародовала результаты исследования Индекс восприятия коррупции-2018.

Украина поднялась в рейтинге на 10 пунктов, получив 32 балла из 100 возможных, и заняла 120 место среди 180 стран мира.