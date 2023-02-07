Кабмин поддержал назначение новых глав Запорожской, Днепропетровской и Херсонской ОВА 7 февраля, 16:07 Кабмин согласовал назначение глав трех ОВА (Фото:NV)

Правительство поддержало назначение новых глав Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областных государственных администраций во вторник, 7 февраля.

Об их кандидатурах шла речь в соответствующих проектах указов президента Владимира Зеленского. Он говорил, что в прифронтовых регионах будут назначать глав ОВА с военным опытом.



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Новыми руководителями областных государственных администраций стали:

Сергей Лысак (Днепропетровская область);

Юрий Малашко (Запорожская область);

Александр Прокудин (Херсонская область).

24 января Кабмин отправил в отставку пять глав ОВА: кроме трех упомянутых, еще Киевской и Сумской. Главу Киевской ОВА Алексея Кулебу назначили замглавы Офиса президента.

7 февраля Верховная Рада назначила Василия Малюка главой СБУ, Игоря Клименко — министром внутренних дел Украины.

