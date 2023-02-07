Кабмин поддержал назначение новых глав Запорожской, Днепропетровской и Херсонской ОВА

7 февраля, 16:07
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Кабмин согласовал назначение глав трех ОВА (Фото:NV)

Кабмин согласовал назначение глав трех ОВА (Фото:NV)

Правительство поддержало назначение новых глав Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областных государственных администраций во вторник, 7 февраля.

Об их кандидатурах шла речь в соответствующих проектах указов президента Владимира Зеленского. Он говорил, что в прифронтовых регионах будут назначать глав ОВА с военным опытом.

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Новыми руководителями областных государственных администраций стали:

  • Сергей Лысак (Днепропетровская область);
  • Юрий Малашко (Запорожская область);
  • Александр Прокудин (Херсонская область).
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24 января Кабмин отправил в отставку пять глав ОВА: кроме трех упомянутых, еще Киевской и Сумской. Главу Киевской ОВА Алексея Кулебу назначили замглавы Офиса президента.

7 февраля Верховная Рада назначила Василия Малюка главой СБУ, Игоря Клименко —  министром внутренних дел Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=UrnnvnuAZvI
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Запорожская область Кабинет министров Украины Днепропетровская область Херсонская область Владимир Зеленский Кадровые перестановки

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