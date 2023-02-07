Кабмин поддержал назначение новых глав Запорожской, Днепропетровской и Херсонской ОВА
Кабмин согласовал назначение глав трех ОВА (Фото:NV)
Правительство поддержало назначение новых глав Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областных государственных администраций во вторник, 7 февраля.
Об их кандидатурах шла речь в соответствующих проектах указов президента Владимира Зеленского. Он говорил, что в прифронтовых регионах будут назначать глав ОВА с военным опытом.
Новыми руководителями областных государственных администраций стали:
- Сергей Лысак (Днепропетровская область);
- Юрий Малашко (Запорожская область);
- Александр Прокудин (Херсонская область).
24 января Кабмин отправил в отставку пять глав ОВА: кроме трех упомянутых, еще Киевской и Сумской. Главу Киевской ОВА Алексея Кулебу назначили замглавы Офиса президента.
7 февраля Верховная Рада назначила Василия Малюка главой СБУ, Игоря Клименко — министром внутренних дел Украины.