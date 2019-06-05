Уровень свобод снизился. Украина в ежегодном отчете Freedom House Вчера, 19:05 Сюжет Цей матеріал також доступний українською skhakirov via Flickr Украина определена как «частично свободная» страна с совокупной оценкой свободы в 60 из 100 возможных баллов skhakirov via Flickr

5 июня международная правозащитная организация Freedom House опубликовала ежегодный отчет Freedom in the world 2019, который тринадцатый раз подряд отмечает снижение глобального уровня демократии в мире в 2018 году. Рассказываем, что говорится в этом отчете об Украине.

Главные оценки

В отчете Украина определена как «частично свободная» страна с совокупной оценкой свободы в 60 из 100 возможных баллов. Похожие оценки уровня свободы, например, в Мексике (63 балла), Колумбии (66 баллов), Сербии (67 баллов), Индонезии (62 балла), Черногории (65 баллов). Страны Западной Европы и некоторые страны Восточной Европы, такие как Польша, Румыния или Болгария значительно обогнали Украину по этому показателю - минимум на 20 баллов. А такие страны как Россия (20 баллов), Китай (11 баллов), Казахстан (22 балла), Саудовская Аравия (7 баллов), Иран (18 баллов), Венесуэла (19 баллов) имеют значительно более низкий уровень свободы, чем Украина.

Уровень политических прав в Украине в Freedom House оценили в 3 балла из 7, а гражданских - в 4 балла из 7.

Ключевые тенденции

Среди ключевых тенденций в Украине Freedom House называет:

Более 50 нападений на активистов в течение первых девяти месяцев года и жестокие нападения на ромское меньшинство (последние - со стороны националистических группировок). Причем расследование этих нападений происходило только под давлением гражданского общества.

- со стороны националистических группировок). Причем расследование этих нападений происходило только под давлением гражданского общества. Принятие законодательных актов для создания Антикоррупционного суда на фоне сомнений международных и внутренних наблюдателей в отношении процесса отбора его судей.

Продолжение нерегулярных боевых действий на Донбассе.

Введение военного положения в 10 регионах на 30 дней.

Политические права

Выборы как президента Петра Порошенко, так и Верховной Рады, оцениваются как конкурентные и честные, за исключением невозможности голосования на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. В то же время, правозащитники указывают на то, что смешанная система выборов в украинский парламент уязвима к манипуляциям и подкупу, суды по-разному интерпретируют избирательное законодательство в случаях жалоб и долго принимают решения, а одно из 17 мест в Центризбиркоме, которое предназначалось Оппозиционному блоку, не занято.

Отмечается, что новые политические партии имеют трудности в конкурировании с уже известными, которые пользуются поддержкой олигархов.

Российское влияние после отстранения от власти экс-президента Виктора Януковича уменьшилось, но Москва имеет влияние в некоторых восточных и южных регионах, а люди, живущие на оккупированных частях Украины находятся под мощным влиянием российской пропаганды и других форм контроля.

Внутренне перемещенные лица, , которых около 1.5 миллиона, имеют законодательные и практические препятствия к голосованию.

Борьба с коррупцией

Коррупция остается серьезной проблемой, и не хватает политической воли для ее преодоления, несмотря на сильное давление со стороны гражданского общества. Антикоррупционные органы неоднократно были замешаны в конфликты политического характера с другими государственными органами и государственными избранниками.

Украина достигла некоторого прогресса в повышении прозрачности. Однако некоторые нормы можно обойти, отчасти потому, что недостаточно развитые институты не полностью способны идентифицировать и наказывать нарушителей.

Работа СМИ

Медиапространство демонстрирует существенный плюрализм и, нередко, критику власти. Однако бизнес-магнаты с разными политическими интересами владеют значительным количеством СМИ и оказывают влияние на них.

Независимый Институт массовой информации зарегистрировал 201 случай нарушения свободы СМИ в период с января по ноябрь 2018 года. Среди этих случаев 28 включали избиения или нападения.

Украинская власть принимала меры для исключения работы российских СМИ в Украине и запрета на въедет российским журналистам.

Рост давления для ограничения публикаций на других языках, кроме украинского.

В сентябре суд удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры на получение информации из телефона журналиста, включая переписку и данные о местонахождении, за период 17 месяцев.

Свобода собраний

Угрозы и насилие регулярно препятствуют определенным группам проводить мероприятия, особенно такие, которые направлены на защиту прав женщин и ЛГБТ-лиц. Полиция неоднократно утверждала, что не в состоянии гарантировать безопасность на таких событиях, несмотря на достаточное для подготовки время.

Свобода неправительственных организаций

В 2018 году потерпели неудачу попытки отменить или ослабить требование к членам неправительственных организаций, которые фокусируются на борьбе с коррупцией, подавать декларации о доходах.



Насилие против общественных активистов возросло в 2018 году, и более 50 нападений на активистов и правозащитников было зафиксировано в течение первых девяти месяцев года. Под угрозой находятся, в частности, активисты по борьбе с коррупцией и защитники прав ЛГБТ-людей. Генеральный прокурор в сентябре высказал мнение о том, что общественные активисты сами спровоцировали нападения на себя из-за критики власти.

В стране функционируют профсоюзы, однако забастовки и протесты со стороны рабочих происходят нечасто, поскольку крупнейшему объединению профсоюзов, которое происходит от трудового союза советской эпохи, не хватает независимости от правительства и работодателей на практике.

Судебная система

Украина долгое время страдала от коррумпированных и политизированных судов, и последние инициативы по реформированию судебной системы замедлились или не оправдали ожиданий.

Общественный совет добропорядочности заявил, что Высшая квалификационная комиссия судей игнорирует сделанные ею выводы и что она была «использована для легитимизации необходимого результата в глазах общественности и международного сообщества».

для легитимизации необходимого результата в глазах общественности и международного сообщества». Хотя существуют гарантии надлежащего осуществления правосудия, на практике лица с финансовыми ресурсами и политическим влиянием могут избежать наказания за правонарушения.

Правительство не достигло существенного прогресса в отношении внутренних и международных требований расследовать преступления, совершенные в течение последних месяцев работы администрации Януковича в конце 2013 и начале 2014 годов, включая расстрелы протестующих, и наказать их исполнителей.

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