Остановить распад России невозможно, оккупанты уже думают о переносе столицы вглубь страны — Данилов 14 марта, 23:01 Пазл в виде карты России, разделенной на регионы (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Остановить процесс распада страны-агрессора России «уже невозможно», убежден секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. По его словам, руководство РФ уже ведет разговоры о переносе столицы вглубь страны.

«Россия фрагментируется, Россия не будет в тех пределах, и остановить этот процесс уже невозможно», — сказал он в эфире телемарафона.

Он напомнил, что российский диктатор Владимир Путин уже сам начал говорить о распаде России и предупреждал о появлении «уральцев и московитов».

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«Они уже сейчас ведут разговор о переносе столицы вглубь России, и многие другие процессы — они уже идут», — добавил Данилов.

26 декабря Путин впервые допустил, что в будущем Российскую Федерацию может ожидать распад, а население поделится на отдельные нации. По его словам, русский народ, «если Западу удастся развалить РФ и установить контроль над ее обломками», может не сохраниться.

Данилов заявлял, что у Запада пока нет окончательного решения, что делать с Россией, и там не понимают, чем должна закончиться развязанная против Украины полномасштабная война. Однако мир должен быть готов к распаду РФ.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что после войны Россия развалится на отдельные государства, а Украина сохранит суверенитет и независимость.