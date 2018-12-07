УПЦ МП запретила своему епископату и мирянам участвовать в Объединительном соборе Сегодня, 17:24 108 Цей матеріал також доступний українською Глава УПЦ МП Онуфрий

В пятницу, 7 декабря, Синод УПЦ МП запретил своему епископату и мирянам участвовать в Объединительном соборе, на котором будет создана независимая Украинская православная церковь.

"На основании Постановления Собора епископов от 13 ноября 2018 года, епископату, духовенству, монашествующим и мирянам Украинской Православной Церкви участвовать в так называемом объединительном собор не благословляется", - говорится в заявлении УПЦ МП.

Таким образом, Синод УПЦ МП отказался уполномочивать священнослужителей и мирян представлять Московский патриархат на Объединительном соборе. В УПЦ МП считают, что запланированный "объединительный собор считается незаконным собранием, поскольку в нем примут участие представители раскольнических группировок".

"Патриарх Варфоломей не имеет права вызывать на такие собрания архиереев Украинской Православной Церкви", - говорится в заявлении.

5 декабря президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной Украинской православной церкви, состоится 15 декабря.

Собор, который утвердит устав Украинской церкви и выберет предстоятеля, состоится в Святой Софии.

Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского патриархата принять участие в этом Соборе.

Согласно нормам канонического права, после избрания предстоятеля Украинской церкви, глава УПЦ МП Онуфрий лишится титула Митрополита Киевского.