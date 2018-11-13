УПЦ МП об отказе встречаться с Порошенко: Готовы к переговорам, но на церковной территории

Собор епископов Украинской православной церкви (Московского патриархата) заявляет о готовности провести встречу с президентом Украины Петром Порошенко, но только на церковной территории.

Собор епископов УПЦ (МП) принял решение встретиться с президентом, но не в Украинском доме, а на территории Киево-Печерской Лавры.

"Собор епископов Украинской православной церкви подтверждает свою готовность к встрече с президентом Украины, но на церковной территории", - говорится в заявлении Собора.

Встречу президента с иерархами УПЦ МП планировалось провести во вторник, 13 ноября, в Киево-Печерской Лавре, либо в Украинском доме. СМИ сообщали, что в АП настаивали именно на втором варианте.

Глава Информационного управления УПЦ-КП архиепископ Евстратий (Зоря) заявил, что встреча президента Украины с епископатом Московского патриархата должна была состояться в Украинском доме, а не в Лавре, как настаивали клирики МП. После отказа АП следовать требованиям МП, во вторник внезапно начался незапланированный Синод в Лавре.

"В то время, как в 14 часов в Украинском доме должна была начаться встреча президента Украины с епископатом Московского патриархата - приглашенные на нее архиереи сидят за закрытыми дверями в Лавре. Утром собирался Синод МПвУ. С очевидным намеком: кто из архиереев не подчинится распоряжению Митрополии (по факту же - инструкциям из Москвы) - то решением Синода сегодня же лишится должности", - написал Зоря в Facebook.