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УПЦ МП об обязанности указать принадлежность к России: Нас это не касается

Сегодня, 16:18
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В УПЦ МП заявили, что их религиозный центр находится в Киеве, а не в России

УПЦ МП отреагировала на принятие Верховной Радой закона, который обязывает церковь в своем названии указать принадлежность к РПЦ.

Спикер УПЦ (МП) Климент заявил, что к его церкви голосование в Раде якобы не имеет никакого отношения.

"К нашей церкви это не имеет отношения, ибо религиозный центр Украинской православной церкви находится в Киеве и к России административно он не относится", - цитирует Климента ТАСС.

В пресс-службе УПЦ МП заявили, что Украина является светским государством, что делает невозможным установление на законодательном уровне каких-то преимуществ или ограничений для тех или иных религиозных объединений.

"Принуждение Украинской православной церкви к изменению своего наименования является ничем иным, как вмешательством в ее деятельность, которая может привести к непредсказуемым последствиям в обществе. Украинская православная церковь является церковью украинского народа, основанная Собором Украинской православной церкви и зарегистрирована в соответствии с украинским законодательством, а ее центр находится в Киеве ", - заявили в пресс-службе.

УПЦ МП обратилась к президенту Украины Петру Порошенко применить к этому закону право вето.

20 декабря Верховная Рада приняла закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

Согласно тексту документа, УПЦ МП, которая входдит в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны.

Закон также ограничивает доступ священнослужителей УПЦ МП в части, объединения Вооруженных сил и другие военные формирования Украины.

15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Украинская православная церковь. Ее возглавил митрополит Епифаний.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В Объединительном соборе участвовали два представителя УПЦ МП: митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко). В целом же УПЦ МП не признает результатов Объединительного собора.

После избрания Епифания, предстоятель УПЦ МП Онуфрий утратил право носить титул митрополита Киевского.

Теги:   Автокефалия Украинская православная церковь УПЦ МП РПЦ

Спецтема   Украина получает томос

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