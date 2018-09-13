В УПЦ МП заявили, что не признают поместную Украинскую православную церковь

Управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний (Паканич) заявил, что его церковь не признает поместную Украинскую православную церковь после дарования ей томоса от Вселенского патриарха.

Об этом митрополит заявил в интервью греческому агентству церковных новостей Ромфея.

"Наша Церковь не признает эти действия и не будет сослужить с новой "церковью"...большинство наших верных и приходов останутся в лоне канонической Церкви, не изменят своим пастырям, которых любят и за которыми следуют. Некоторые пойдут, но не много, пойдут главным образом проблемные", - цитирует фрагмент интервью Паканича информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

По его мнению, политики хотят переименовать УПЦ МП в Российскую церковь в Украине и "хотят сделать нас чужими".

7 сентября Вселенский Патриарх Варфоломей І назначил в Киев двух Экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской Церкви. Личными представителями Патриарха назначены Архиепископ Даниил Памфилийский из США и Епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

Епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Галльский Эммануил заявил, что назначенные в Киев экзархи помогут проложить путь к автокефалии.

По словам Эммануила, Константинопольский Патриархат, как материнская церковь, после глубокого анализа вопроса, решил предоставить автокефалию Украинской православной церкви, и добавил, что митрополит Киевский канонически подчинялся Вселенскому Патриарху.

РПЦ выразила резкий протест в связи с назначением константинопольских экзархов, назвав это "вторжением на свою каноническую территорию" и пригрозила разрывом евхаристического общения.

Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарет ожидает создания единой поместной церкви в Украине до конца 2018 года.

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