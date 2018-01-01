УПЦ КП: В Объединительном соборе примут участие архиереи, клирики, монахи и миряне Сегодня, 16:55 240 Цей матеріал також доступний українською Архиепископ Евстратий (Зоря)

В УПЦ КП заявили, что готовятся к Объединительному собору по созданию поместной Украинской православной церкви и в нем будут участвовать архиереи, клирики, монахи и миряне.

Об этом заявил спикер УПЦ КП, архиепископ Евстратий (Зоря).

"Согласно благословению Святейшего Вселенского патриарха Варфоломея в работе Собора примут участие архиереи, клирики, монахи и миряне. Наличие ПРЕДЛОЖЕНИЙ со стороны Киевского патриархата по регламенту Собора или процедуры избрания Предстоятеля не означает, что в итоге НЕ будет согласовано совместное видение. Как участники Собора мы с очевидностью вправе вносить свои предложения, аргументировать и поддерживать их ", - написал архиепископ в Facebook.

Евстратий добавил, что в УПЦ КП готовы согласовать с председателем Собора, митрополитом Эммануилом, и со всеми другими сторонами все необходимые вопросы, чтобы Собор прошел успешно.

"Те вопросы, которые находятся в компетенции исключительно Собора - соответственно будут решены на Соборе, для чего он собственно и созывается", - резюмировал Евстратий.

Ранее предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что накануне Объединительного собора возникли вопросы, в которых он не согласен с Константинополем.

"Киевский патриархат является самой большой церковью. И от нас зависит, примем мы то, что нам будут предлагать, или нет. Если это будет полезно нам, то мы примем, если будет не полезно нам - ни государству, ни украинской церкви, мы просто не проголосуем и отбросим все", - заявил Филарет.

По данным СМИ, в настоящее время между УПЦ КП и Константинополем есть два наибольших разногласия. Первое - Киевский патриархат выступает за то, чтобы Собор был исключительно архиерейским, а в Стамбуле настаивают на участии в нем верующих и обычных священников.