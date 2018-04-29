УПЦ КП обратилась к ООН, ЕС и США из-за притеснения священников на оккупированном Донбассе

Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет обратился к ООН, ЕС, США, ОБСЕ и странам-участницам Минского процесса в связи с "резким ухудшением ситуации" с соблюдением права на религиозную свободу на оккупированном Донбассе, сообщает пресс-служба УПЦ КП.

Филарет заявил, что руководители самоназванных "республик" приказали священникам Киевского Патриархата на оккупированном Донбассе "зарегистрироваться по местному законодательству". В случае, если в течение месяца религиозные общины УПЦ КП этого не сделают, их лишат права на землю и имущество, их деятельность запретят, а священников вышлют.

Глава УПЦ КП отмечает, что это требование не может быть выполнено, так как это будет означать нарушение законодательства Украины.

"В частности обращаюсь к Российской Федерации, которая де-факто контролирует указанные районы, а также к Московскому Патриархату, который имеет в этих районах существенное представительство и влияние, остановить провокационные действия "власти де-факто" в ОРДЛО", - говорится в обращении.

Напомним, в январе представители УПЦ КП направили в Европейский суд по правам человека заявление о погроме в храме святых Ольги и Владимира в Симферополе. 31 августа 2017 года российские силовики ворвались в церковь в оккупированном Крыму, взломав двери помещения на первом этаже и двери алтаря на втором. Спецназ вывез церковую утварь, в том числе раритетные иконы. К архиепископу Клименту применили силу и не пустили его в храм.