УПЦ КП о разрыве РПЦ отношений с Константинополем: Будет Минская схизма, которую не поддержат даже союзные Москве церкви

РПЦ ушла в Минскую схизму, которая прекратится после изменений политических обстоятельств, считают в УПЦ КП

Архиепископ УПЦ КП Евстратий прогнозирует, что ни одна из поместных церквей не последует примеру РПЦ и не будет разрывать отношения с Вселенским патриархом.

Об этом архиепископ Евстратий заявил в онлайн чате издание Главред.

"Судя по предыдущей реакции, даже самые близкие по духу к Москве поместные церкви ограничатся обобщенными заявлениями о "глубокой обеспокоенности". Нет оснований ожидать, что хоть одна из церквей последует примеру Москвы и разорвет отношения с Вселенским патриархом. А, следовательно, на самом деле, глубокого или большого раскола не будет - будет "Минская схизма", которая, как я уже объяснял выше, завершится после изменения политических обстоятельств, которые ее вызвали ", - отметил архиепископ.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

15 октября Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем из-за подготовки Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Кроме того, глава РПЦ Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат, признав каноничность УПЦ КП и УАПЦ, впал в раскол.

Константинопольский патриархат не будет разрывать отношения с Русской православной церковью и продолжит поминать Московского патриарха в порядке, установленном в диптихе.