В МИД рассказали, чем будет заниматься новосозданное управление недружественных стран

Вновь созданное в Министерстве иностранных дел (МИД) Украины управление недружественных стран будет заниматься прежде всего противодействием всем, кто помогает российской войне против Украины. Речь идет, в частности о Беларуси и Северной Корее.

Об этом сказал спикер МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга, сообщает корреспондент NV.

Тихий подчеркнул, что список этих стран будет пополняться.

По его словам, управление войдет в вертикаль первого заместителя министра Сергея Кислицы.

«Это часть более широкой политики министра Сибиги. Его твердая позиция в том, что надо догонять все эти режимы, которые помогают России вести войну, везде — дипломатическими способами, санкционными, политическими. То есть мы не будем им оставлять место, чтобы они спокойно жили на этой планете, помогать, чтобы Россия убивала людей в Украине, за это будут последствия», — пояснил он.

8 июля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о подписании приказа, который предусматривает формирование новой структуры ведомства.

Согласно обновлениям, в министерстве появится управление недружественных стран, а также управление санкционной политики, НАТО, а также Департамент международного права и международно-правового противодействия агрессии.