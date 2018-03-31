Уполномоченный по правам человека назначила координатора в Донецкой и Луганской областях

Омбудсмен Людмила Денисова назначила известного правозащитника Павла Лисянского координатором Уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Павел Лисянский является первым в Украине лауреатом немецко-французской премии за достижения в области защиты прав человека и утверждения верховенства права, а также директором общественной организации Восточная правозащитная группа.

"В наиболее значительном активе его правозащитной деятельности – личное освобождение из плена двух граждан, заключенных на территории так называемой ЛНР. Один из них имеет украинское гражданство, второй – грузинское", – говорится в сообщении.

В обязанности регионального координатора взаимодействия с общественностью входит осуществление мониторинга состояния соблюдения прав и свобод человека на территории Донецкой и Луганской областей.

Служащий имеет право без предварительного уведомления беспрепятственно посещать органы государственной власти и местного самоуправления, места принудительного содержания граждан независимо от их статуса. А также ознакамливаться с документами и получать их копии в органах государственной власти и местного самоуправления, органах прокуратуры, включая дела, которые находятся в судах.

Смотрите также