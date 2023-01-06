«УПЦ МП может благодарить Путина». Религиозная организация, связанная с РФ, не сможет существовать в Украине чисто физически — интервью с Мартыненко 6 января, 16:51 Эксклюзив NV Беженка на территории Свято-Успенской Святогорской лавры УПЦ МП, Донецкая область, 9 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

Александр Мартыненко, директор информационного агентства Интерфакс-Украина, в интервью Радио NV рассказал, как УПЦ МП сама запустила неотвратимый процесс потери влияния в Украине и не отреагировала никак адекватным образом на исторические события, которые разворачиваются в государстве.

— Помним, что УПЦ МП много-много лет были неприкасаемыми. То есть, никогда они не ожидали такого, что может произойти, скажем, Успенский собор Киево-Печерской Лавры не будет их вотчиной. Как вы думаете, что будет дальше, какого развития событий вы ожидаете?

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— Дальше будет, я думаю, то, что сегодня неотвратимо. Я не знаю, насколько там речь идет о Нижней Лавре, которая осталась у них еще в управлении, но что касается Верхней, я думаю, что она пока будет управляться государством, мне кажется. А потом все возможно, в частности, передача ПЦУ и заключение договора аренды с ПЦУ.

А УПЦ, насколько известно, подала в суд на основании того, что договор был разорван, хотя во время военного положения, как они говорят, все договора аренды государственного имущества продлеваются автоматически. Действительно, такая норма в постановлении Кабмина есть, я думаю, как это может быть решено — это лучше обратиться к юристам Кабмина.

— Также помним о том, что у УПЦ МП всегда были очень высокопоставленные покровители. У нас в эфире один из экспертов говорил, что половина Конча-Заспы боялась, что Паша Мерседес их проклянет. А теперь эти покровители будут им помогать, как вы считаете, просто ли уже не то время?

— Во-первых, эти покровители в значительной мере живут в Москве, их фамилии мы знаем. А во-вторых, по поводу того, что они боялись его проклятия, я сомневаюсь, потому что все прекрасно знали, кто такой Лебедь и как там решаются вопросы с тем, чтобы кого-то не прокляли. Там все было достаточно эффективно, и все работало, и это не духовная история. А в-третьих, и главное — то, что изменилось время. На самом деле я думаю, что УПЦ должна «поблагодарить» президента России, к которому, поскольку они действительно пытались удержать связи с РПЦ, это не секрет. Я сейчас не буду говорить о подчинении и так далее, но связи они, безусловно, сохранили и сохраняли.

Поэтому все, что происходит, вот пусть благодарят его, потому что с начала войны этот процесс, который сейчас происходит, был совершенно неотвратимым. Единственное, что они могли сделать, — это еще весной 2022 года разорвать все, изменить устав, полностью перейти, стать реально независимой церковью, даже не вспоминать о РПЦ. Тогда могла идти речь об объединении с ПЦУ, кстати, я думаю, что на определенных приходах может и сейчас так произойти, и создание единой церкви.