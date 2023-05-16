В Черновицкой области запретили деятельность УПЦ МП 16 мая, 15:53 Деятельность УПЦ МП в Черновицкой области запретили решением облсовета (Фото:Mateusz Butkiewicz/Unsplash)

Во вторник, 16 мая, в Черновицкой области запретили деятельность УПЦ МП.

Такое решение было принято на заседании Черновицкого облсовета, сообщил глава ОВА Руслан Запаранюк в своем Telegram.

По его словам, решение было принято при рассмотрении вопроса об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций на территории региона.

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«Теперь дело за религиозными общинами и местными властями. Люди должны понимать, что не может религиозная община, центр управления которой расположен в стране-агрессоре, проводить богослужения в наших городах и селах», — отметил глава ОВА.

Местное издание Молодий Буковинець уточнило, что в заседании приняли участие 42 депутата, 40 из них поддержали решение о запрете УПЦ МП, а двое высказались против.

С ноября прошлого года СБУ проводило проверки в монастырях, церквях и помещениях УПЦ МП по всей Украине. В ходе контрразведывательных мероприятий было обнаружено большое количество пророссийской литературы, а также россиян с сомнительными документами.

В Черновцах в помещениях УПЦ МП нашли методички из Москвы и удостоверения оккупантов.



19 января Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций с центром управления в стране-агрессоре.

Государственная служба по этнополитике и свободе совести 1 февраля заявила, что, согласно выводам религиоведческой экспертизы, УПЦ остается структурным подразделением РПЦ.

В ряде областей Украины приняли решение о запрете деятельности УПЦ МП.