Власти предлагали реформировать Лавру изнутри и отправить Павла Лебедя в отставку — священник УПЦ МП 27 апреля, 19:10 Сотрудник СБУ зачитывает подозрение митрополиту Павлу Лебедю, 1 апреля 2023 года (Фото:Press Service of the State Security Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Протоиерей, клирик Днепропетровской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата Андрей Пинчук в интервью Radio NV рассказал, что власти предлагали УПЦ МП реформировать Киево-Печерскую лавру изнутри и отправить в отставку митрополита Павла Лебедя.



«Многие священники, с которыми я общаюсь, дают Лавре сейчас такой диагноз: это раковая опухоль на теле церкви и на теле государства, с которой сама церковь, сама УПЦ уже справиться не может. Потому что есть определенная информация о том, что изначально предлагалось властями все-таки начать реформирование Лавры изнутри», — сказал Пинчук в эфире Radio NV.

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По его словам, прежде всего, необходимо было отправить в отставку митрополита Павла Лебедя.

«Конечно, потом возник вопрос о той части братии, которая, условно, ватно настроена. Этого не произошло, церковное руководство, синод УПЦ не пошел на эти уступки», — констатировал протоиерей УПЦ МП.

Пинчук также утверждает, что некоторые митрополиты УПЦ МП «уговаривали» и «умоляли» Лебедя покинуть пост наместника Киево-Печерской лавры.

«Еще многие месяцы назад умные люди из иерархов уже говорили, что если вы останетесь наместником Лавры, это приведет к тем последствиям. И дальше проговаривались последствия, которые сейчас наступили. И эти умные люди из иерархов УПЦ тоже не были услышаны. И та часть УПЦ, которая сегодня составляет большинство в священном синоде, все же настроена промосковски», — рассказал он.

По словам священника УПЦ МП «хилая» и «импотентная» позиция синода УПЦ МП, который руководит этой церковью, связана с тем, что в синоде заседают Павел Лебедь и Феодосий Черкасский, являющийся сторонником восстановления «взаимопонимания с патриархом Кириллом Гундяевым» и «дипломатических отношений с РПЦ».

Согласно решению суда от 1 апреля, Павел Лебедь должен 60 суток находиться под домашним арестом в селе Вороньков Киевской области. Митрополит жаловался, что этот дом якобы непригоден для проживания.

Киевский апелляционный суд в пятницу, 21 апреля, оставил его под домашним арестом.



Служба безопасности Украины вручила подозрение Лебедю по двум статьям:

разжигание религиозной розни ( ч. 1 ст. 161 УК)

ч. 1 ст. 161 УК) оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины ( ч. 1 ст. 436−2 УКУ).

Среди доказательств для его обвинений — перехваченные СБУ записи разговоров Павла, часть которых была обнародована.

Митрополит Павел заявлял, что это «политическое дело» и он якобы никогда не был на стороне агрессии.

Подозрение митрополиту Павлу объявили на фоне происходящего вокруг Киево-Печерской лавры: представители УПЦ Московского патриархата должны освободить святыню после расторжения государственным заповедником договора об аренде.

В последние недели на территории Лавры работает комиссия Министерства культуры и информполитики по передаче госимущества, которая выявляет многочисленные нарушения в памятниках национального и местного значения.