В Раду внесли законопроект о запрете религиозных организаций с центром в России 19 января, 19:31 Рада рассмотрит законопроект о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с РФ (Фото:Maxym Marusenko/NurPhoto via Reuters)

Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций с центром управления в стране-агрессоре. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

На сайте Рады пока нет текста документа. По словам Мельничука, цель законопроекта № 8371 — «обеспечить духовную независимость, не допустить раскола в обществе по религиозному признаку и способствовать консолидации украинского общества и защите национальных интересов».



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Законопроект внесет изменения в украинское законодательство и сделает невозможным деятельность на территории Украины религиозных организаций с центром в стране, которая ведет вооруженную агрессию против Украины.

Совет нацбезопасности и обороны по итогам заседания 1 декабря поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом и при необходимости принять меры. Также СНБО поручил Кабинету министров внести на рассмотрение правительства законопроект о том, что в Украине не могут действовать религиозные организации, «аффилированные с центрами влияния в РФ».

СБУ проводит проверки в монастырях УПЦ (МП) по всей Украине. Во многих случаях спецслужба находит антиукраинскую литературу и символику.

2 декабря президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях в отношении представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в РФ. В список вошли десять человек, в том числе экс-нардеп и клирик УПЦ Вадим Новинский, наместник Киево-Печерской Лавры Петр Лебедь (митрополит Павел) и так называемые митрополиты и епископы РПЦ в оккупированном Крыму. Новинский уже заявил, что намерен обжаловать решение о санкциях в судах.

По данным LB.ua, Зеленский также приостановил гражданство 13 священников УПЦ (МП).

С 1 января заповедник Киево-Печерская Лавра приостановил соглашения с УПЦ МП об аренде Успенского собора и Трапезной церкви на территории Верхней Лавры. 7 января впервые в истории предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.