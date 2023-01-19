В Раду внесли законопроект о запрете религиозных организаций с центром в России

19 января, 19:31
Поделиться:
Рада рассмотрит законопроект о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с РФ (Фото:Maxym Marusenko/NurPhoto via Reuters)

Рада рассмотрит законопроект о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с РФ (Фото:Maxym Marusenko/NurPhoto via Reuters)

Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций с центром управления в стране-агрессоре. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

На сайте Рады пока нет текста документа. По словам Мельничука, цель законопроекта № 8371 — «обеспечить духовную независимость, не допустить раскола в обществе по религиозному признаку и способствовать консолидации украинского общества и защите национальных интересов».

Видео дня

Читайте также:
Законопроект о запрете русской церкви не предусматривает ликвидацию УПЦ МП — Потураев

Законопроект внесет изменения в украинское законодательство и сделает невозможным деятельность на территории Украины религиозных организаций с центром в стране, которая ведет вооруженную агрессию против Украины.

Читайте также:
Против митрополита УПЦ МП Павла открыли уголовное дело — нардеп

Совет нацбезопасности и обороны по итогам заседания 1 декабря поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом и при необходимости принять меры. Также СНБО поручил Кабинету министров внести на рассмотрение правительства законопроект о том, что в Украине не могут действовать религиозные организации, «аффилированные с центрами влияния в РФ».

Читайте также:
Какие санкции применили к Новинскому и владыке Павлу — отвечает Данилов

СБУ проводит проверки в монастырях УПЦ (МП) по всей Украине. Во многих случаях спецслужба находит антиукраинскую литературу и символику.

Читайте также:

Наместник Киево-Печерского монастыря владыка Павел (Фото:REUTERS/Volodymyr Petrov) Папа Киевский. Как кухарь Петр превратился во владыку Павла и создал в центре столицы государство в государстве и филиал «русского мира»

2 декабря президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях в отношении представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в РФ. В список вошли десять человек, в том числе экс-нардеп и клирик УПЦ Вадим Новинский, наместник Киево-Печерской Лавры Петр Лебедь (митрополит Павел) и так называемые митрополиты и епископы РПЦ в оккупированном Крыму. Новинский уже заявил, что намерен обжаловать решение о санкциях в судах.

По данным LB.ua, Зеленский также приостановил гражданство 13 священников УПЦ (МП).

С 1 января заповедник Киево-Печерская Лавра приостановил соглашения с УПЦ МП об аренде Успенского собора и Трапезной церкви на территории Верхней Лавры. 7 января впервые в истории предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

https://www.youtube.com/embed/p4EpvI7ULaQ
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия Верховная Рада Законопроект Кабинет министров Украины УПЦ МП Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X