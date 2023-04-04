«Показывают куда-то наверх». Нардеп Княжицкий рассказал, почему Рада не запретила УПЦ МП, хотя «слуги народа» это поддерживают

4 апреля, 19:15
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Противник и сторонники УПЦ МП в Киево-Печерской лавре, 31 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Противник и сторонники УПЦ МП в Киево-Печерской лавре, 31 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Народный депутат Николай Княжицкий в интервью Radio NV рассказал, почему Рада до сих пор не приняла закон о запрете УПЦ МП в Украине, хотя «слуги народа» его поддерживают.

В эфире Radio NV Княжицкий отметил, что является одним из инициаторов закона о запрете деятельности РПЦ и ее филиалов в Украине.

https://www.youtube.com/watch?v=phFtlREVTfU

На вопрос о том, объяснял ли он важность закона депутатам от Слуги народа, нардеп ответил:

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«Они его и поддержали. Во-первых, и среди его авторов много представителей фракции Слуга народа. Во-вторых, наш комитет, где большинство „слуг народа“, его возглавляет представитель этой партии Никита Потураев, проголосовал за поддержку моего закона. Просто его в зал не выносят. Они не говорят, что он не нужен. Они говорят, что он нужен, но нам пока не дали добро и показывают куда-то наверх».

Он также заявил, что в Офисе президента «многие люди считают, что парламент — это ненужный институт, достаточно одного президента, который герой, который все решает самостоятельно».

«И здесь есть ошибка. Потому что парламент как раз представляет все слои народа. Если бы закон был проголосован парламентом, представителями всех регионов, всех политических сил (а я верю, что это в конце концов произойдет), то очевидно, что тогда не было бы вопросов ни к действиям Министерства культуры, ни к другим органам, судам. Это было бы консенсусное решение», - подчеркнул Княжицкий.

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Нардеп объяснил, что решение Рады должно касаться не одного объекта, а «всей этой структуры, которая находится в подчинении преступной организации», бенефициарами которой являются «Путин и Гундяев».

Ранее ассоциированный научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), исследователь российских принципов гибридной войны Александр Данилюк в интервью Radio NV рассказал, что российские спецслужбы используют монастыри и церкви Московского патриархата как safe houses, «где можно было хранить не только какую-нибудь подрывную литературу и деньги, но и непосредственно исполнителей, то есть представителей и российских спецслужб, и военных формирований, и хранить оружие».

Аналитик также рассказал, что разыскиваемый по подозрению в госизмене бывший нардеп Андрей Деркач, который, по данным СБУ, входит в агентурную сеть ГРУ РФ, является одним из немногих светских людей, входящих в синодальный орган РПЦ, который в основном состоит из высокопоставленных священников. Он также является единственным светским украинцем, входящим в эту структуру РПЦ.

В ноябре 2022 года во время контрразведывательных мероприятий в Киево-Печерской Лавре, а также в помещениях и монастыре УПЦ МП в Ровенской области нашли пророссийскую литературу, наличные деньги в разной валюте и россиян с сомнительными документами.

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Также 25 ноября 2022 сообщалось, что в Черновцах в помещениях УПЦ МП нашли методички из Москвы и удостоверения оккупантов.

28 ноября 2022 года в СБУ заявили, что нашли большое количество антиукраинских материалов во время мер безопасности на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ МП.

9 декабря 2022 года СБУ сообщила, что на территории Пустынно-Николаевского скита в Чернобыльской зоне оказалось 16 «подозрительных лиц», в том числе мужчины «спортивного телосложения». В спецслужбе заявили, что их пребывание там незаконно, поскольку гражданские сейчас не имеют права посещать зону отчуждения.

7 января 2023 года СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом приостановил гражданство 13 священников УПЦ (Московского патриархата).

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Верховная Рада РПЦ УПЦ МП Война в Украине Российско-украинская война Николай Княжицкий партия Слуга народа Офис президента Украины Война России против Украины радио NV

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