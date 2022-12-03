Санкции СНБО против деятелей УПЦ МП. Новинский обещает обжаловать ограничения в судах 3 декабря, 13:18 Вадим Новинский (Фото:Вадим Новинский/Facebook)

Офис президента в пятницу вечером, 2 декабря, опубликовал перечень людей, против которых СНБО ввел санкции. Среди них — наместник Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь) и экс-нардеп Вадим Новинский, который обещает обжаловать решение в судах.

Президент Владимир Зеленский ввел решение СНБО от 1 декабря. Так, персональные экономические санкции будут действовать в течение пяти лет против десяти лиц, связанных с УПЦ МП. Большинство из них — с оккупированных Россией территорий.

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Также в список попал наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) и бизнесмен, клирик Украинской православной церкви Вадим Новинский.

Экс-нардеп считает введение санкций против него «преследованием за религиозные убеждения» и заявляет, что «много лет испытывает давление» из-за своей поддержки УПЦ МП.

«Я сознательно принял гражданство Украины и являюсь ее патриотом. Всегда выступал за мир, сохранение украинской государственности и территориальной целостности Украины. Бизнесы, акционером которых я являюсь, вносят существенный вклад в экономику и обороноспособность Украины», — написал Новинский в Facebook.



Он пообещал оспаривать наложенные ограничения в украинских и международных судах.

22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую лавру. Это произошло после публикации скандального видео одного из богослужений, где прославляли страну-агрессора РФ. Правоохранители открыли уголовное дело.



15 ноября наместник Киево-Печерской лавры Павел признал, что на одном из богослужений люди пели о стране-агрессоре, но заявил, что это было не богослужебное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет».

Священнику после этого запретили служить литургии и сообщили о подозрении. Как пишет УП, суд отпустил его под личное обязательство.



В СБУ объяснили, что проводят проверку в монастырях УПЦ (МП) по всей Украине в рамках работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».



1 декабря СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом, а также внести на рассмотрение правительства законопроект о том, что в Украине не могут действовать религиозные организации, «аффилированные с центрами влияния в РФ».