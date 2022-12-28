Переименование УПЦ МП: Конституционный суд разъяснил свое решение 28 декабря, 14:08 Конституционный суд Украины (Фото:КСУ/Facebook)

В Конституционном суде заявили, что решение КСУ относительно дела о названиях религиозных организаций не влияет на применение соответствующего закона. Как его применять — компетенция органов исполнительной власти Украины.



Об этом во время брифинга в среду, 28 декабря, сказали судьи-докладчики Сергей Головатый и Александр Петришин, сообщает Радио Свобода.

По словам последнего, в рамках своих полномочий КСУ не решает никаких вопросов по запрету, блокированию чего-либо, установлению ответственности. Головатый добавил: ни в законе, относительно которого было представление в суд, ни в решении суда «нет ни одного упоминания ни о какой-то церкви, ни о какой-либо организации».

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«Правоприменение [закона] — это не наш вопрос, для этого есть соответствующие органы в исполнительной власти. Это их вопросы как закон применять, это их ответственность, это не наша ответственность. А наличие представления не является блокированием закона. Он был и действует. Мы просто подтвердили его конституционность», — заявил Головатый.

Петришин рассказал, что вопросом о том, на кого будет распространяться закон, который во вторник, 27 декабря, признали конституционным, должна выяснить религиоведческая экспертиза, в состав которой входят соответствующие специалисты, а также, согласно закону, должны присоединиться организации, о которых идет речь.



«Когда наступает момент, когда есть необходимое количество голосов на текст, который подается… Настало время, когда появился текст, за который проголосовали по меньшей мере десять судей. У каждого судья есть своя позиция, поэтому ведется длительная дискуссия», — добавил Головатый, объясняя продолжительность рассмотрения дела спецификой деятельности КСУ.

Накануне Конституционный суд признал правомерным переименование Украинской православной церкви Московского патриархата. Сейчас церковь планируется переименовать в Русскую православную церковь в Украине.

Закон обязал религиозные объединения отражать принадлежность религиозной организации за пределами Украины, в которую она входит путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой религиозной организации.

Глава юридического отдела УПЦ (МП) протоиерей Александр Бахов заявил, что решение Конституционного суда от 27 декабря не касается церкви и она не должна изменять название.

