Комиссия Минкульта начала работу в Киево-Печерской лавре и нашла разрушения: Ткаченко сообщил первые подробности 12 апреля, 14:58 Комиссия Минкульта попала в один из корпусов Лавры, выявлены первые нарушения (Фото:Александр Ткаченко/Facebook)

В среду, 12 апреля, комиссия Минкульта попала в Киево-Печерскую Лавру и продолжила свою работу по приемке-передаче имущества.

«Комиссия МКИП наконец-то работает, хоть и не без препятствий», — отметили в пресс-службе ведомства в Facebook.

Представителям комиссии удалось попасть в корпус № 112 на территории Нижней Лавры, которую арендовала УПЦ МП. Там выявлены первые нарушения.

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В Минкульте показали фото последствий пользования УПЦ МП Книжным складом Киево-Печерской лавры, построенного во II половине XIX века. Помещение является памятником архитектуры и градостроительства местного значения.

Министр культуры Александр Ткаченко уточнил, что более 100 лет корпус № 112 был неотъемлемым элементом пространственной композиции Киево-Печерской лавры и образцом общественной архитектуры в стиле классицизма.

По его словам, комиссия Минкульта, зафиксировала аварийное состояние помещения, непригодное для эксплуатации и имеющее явные признаки разрушения.

По результатам обследования разрушенного помещения ведомство подает заявление о преступлении по ст. 298 УКУ Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия.

«Помещение Книжного склада опечатано представителями заповедника. Следователи проводят все необходимые процессуальные действия от осмотра помещения до свидетельских показаний», — резюмировал Ткаченко.

Он также показал фото последствий пользования складом УПЦ МП.

Фото: Минкульт

Фото: Минкульт

Фото: Минкульт

Фото: Минкульт

С 29 марта УПЦ МП должна была освободить все помещения, которыми пользуется в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник разорвал договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года. Однако 30 марта священники УПЦ МП продолжили проводить в Лавре богослужения.

Также два дня подряд туда не пускали комиссию Минкульта по приему-передаче государственного имущества Киево-Печерской лавры — заповедник подал заявление в полицию.

1 апреля СБУ сообщила о подозрении бывшему настоятелю Киево-Печерской лавры Павлу по двум статьям: разжигание религиозной вражды и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Также там опубликовали перехваченные записи его разговоров, ставшие доказательствами.

В тот же день Шевченковский райсуд Киева назначил митрополиту УПЦ МП меру пресечения — круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета.