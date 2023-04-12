Комиссия Минкульта начала работу в Киево-Печерской лавре и нашла разрушения: Ткаченко сообщил первые подробности

12 апреля, 14:58
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Комиссия Минкульта попала в один из корпусов Лавры, выявлены первые нарушения (Фото:Александр Ткаченко/Facebook)

Комиссия Минкульта попала в один из корпусов Лавры, выявлены первые нарушения (Фото:Александр Ткаченко/Facebook)

В среду, 12 апреля, комиссия Минкульта попала в Киево-Печерскую Лавру и продолжила свою работу по приемке-передаче имущества.

«Комиссия МКИП наконец-то работает, хоть и не без препятствий», — отметили в пресс-службе ведомства в Facebook.

Представителям комиссии удалось попасть в корпус № 112 на территории Нижней Лавры, которую арендовала УПЦ МП. Там выявлены первые нарушения.

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В Минкульте показали фото последствий пользования УПЦ МП Книжным складом Киево-Печерской лавры, построенного во II половине XIX века. Помещение является памятником архитектуры и градостроительства местного значения.

Министр культуры Александр Ткаченко уточнил, что более 100 лет корпус № 112 был неотъемлемым элементом пространственной композиции Киево-Печерской лавры и образцом общественной архитектуры в стиле классицизма.

По его словам, комиссия Минкульта, зафиксировала аварийное состояние помещения, непригодное для эксплуатации и имеющее явные признаки разрушения.

По результатам обследования разрушенного помещения ведомство подает заявление о преступлении по ст. 298 УКУ Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия.

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«Помещение Книжного склада опечатано представителями заповедника. Следователи проводят все необходимые процессуальные действия от осмотра помещения до свидетельских показаний», — резюмировал Ткаченко.

Он также показал фото последствий пользования складом УПЦ МП.

Минкульт
Фото: Минкульт
Минкульт
Фото: Минкульт
Минкульт
Фото: Минкульт
Минкульт
Фото: Минкульт

С 29 марта УПЦ МП должна была освободить все помещения, которыми пользуется в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник разорвал договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года. Однако 30 марта священники УПЦ МП продолжили проводить в Лавре богослужения.

Также два дня подряд туда не пускали комиссию Минкульта по приему-передаче государственного имущества Киево-Печерской лавры — заповедник подал заявление в полицию.

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1 апреля СБУ сообщила о подозрении бывшему настоятелю Киево-Печерской лавры Павлу по двум статьям: разжигание религиозной вражды и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Также там опубликовали перехваченные записи его разговоров, ставшие доказательствами.

В тот же день Шевченковский райсуд Киева назначил митрополиту УПЦ МП меру пресечения — круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киево-Печерская Лавра УПЦ МП Минкульт

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