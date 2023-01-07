Интервью с владыкой. Глава УГКЦ Святослав — о московской церкви, разговорах с Папой Римским и переходе на новый календарь праздников 7 января, 09:16 Глава УГКЦ Святослав Шевчук (Фото:DR)

Готов ли глава УГКЦ Святослав (Шевчук) назвать Россию воплощением зла, в чем он убеждал главного католика мира, и когда, по его мнению, украинцы должны отмечать Рождество.

Прошедший год привел к большим изменениям в церковной жизни страны, которые можно кратко охарактеризовать лозунгом «Прочь от Москвы».



Позиции украинского филиала Русской православной церкви (РПЦ) — так называемой «Украинской православной церкви Московского патриархата» («УПЦ МП») — в результате стали ощутимо ослабевать. Да и государство наконец начало тщательно проверять деятельность ее представителей. Более того, впервые предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний 7 января 2023 года проведет рождественскую службу в главном храме Киево-Печерской лавры, на которую еще недавно «УПЦ МП» имела эксклюзивные «права».

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Кроме того, в Украине положили начало традиции праздновать православные праздники по григорианскому календарю.

С другой стороны, Украина так и не получила безусловной и решительной поддержки со стороны Папы Римского, постоянно пытавшегося сохранять равноудаленность как от Киева, так и от Москвы.

В канун Рождества NV поговорил обо всем этом с главой Украинской греко-католической церкви Святославом Шевчуком.

В новогоднем поздравлении вы сказали, что каждый день, совершая добро, мы приближаем день победы. Чувствуете, насколько длинным будет путь к ней?

Трудно предвидеть какие-то сроки. Наблюдаю, как бьется сердце украинского народа. Каждый день, который мы прожили, в котором мы победили смерть и сделали что-то хорошее, мы уже победили. Ибо мы, делая добро, побеждаем зло. Как говорил один мудрец: лучше зажечь одну свечу, чем сетовать на тьму. Вот и мы таким образом двигаемся больше 10 месяцев. Те, кто пришли войной, в их планах для нас не было ни нового года, ни Рождества. Но мы есть новый год есть, Рождество есть и будет победа. Я свято убежден, что внутренних сил, отваги, которой мы переполнены, хватит до победы.

Немного грустно оттого, что каждый день выживаем, а не живем.

Это, ведь, с какой стороны посмотреть. Когда кто-то проживает этот день, убегая от трудностей — он не живет. Если мы живем каждый день, чтобы делать добро для себя лично, то мы каждый день умираем. А если каждый день куем победу, — вот тогда мы живем по полной. Наши отцы, выдворенные из Мелитополя, и наши освобожденные герои рассказывают одну и ту же историю: мы не знали, сколько нам придется еще жить в плену, — день, два, месяц, неделю, — но мы хотели прожить этот день достойно. Это очень сильные слова. Не заглядывая за завесу времени, не подглядывая в будущее, они пытались жить тот день, который нам дарит Господь Бог.

Другой острый вопрос последних недель — это события вокруг Киево-Печерской лавры и Московского патриархата в целом. Как Вы считаете, каким образом следует его решать?

Для всех понятно, что Украинская православная церковь (МП) — это неотъемлемая часть Русской православной церкви (РПЦ). Когда началась война, вполне естественно, что эта церковь переживает кризис идентичности: есть верные этой церкви и в то же время лояльные украинскому государству патриоты, защищающие свою родину. Эта раздвоенность влечет за собой внутренний кризис в этой церкви. Тоже очевиден факт коллаборантства ее представителей с российским оккупантом. И нам не хватило официальной реакции церковной иерархии по отношению к этому факту.

Глава УГКЦ Святослав с военными / Фото: DR

Мы должны молиться за мудрость нашей власти и за ее решимость, чтобы политическая воля была действовать в определенном направлении. Здесь все равны перед законом: или православный Московского патриархата, ПЦУ, или католик, или иудей, или мусульман. И когда есть доказанный факт коллаборантства с врагом, государство не может молчать, иначе оно покрывает такой тип действий. Кроме того, существует свобода совести и свободы религии. Ее соблюдение — вопрос национальной безопасности. Это важно для государства с точки зрения его обязательств перед мировым сообществом. Надо мудро действовать: какие инструменты употреблять для обезвреживания московских агентов в рясах.

Эксперты говорят, что неправильно ее запрещать, чтобы эта церковь не становилась мученической, потому что это только усилит их позиции.

Наша церковь уже когда-то была запрещена при Сталине и что? Мы победили. То есть запретить кого-то — это не значит прекратить ее существование. Если мы хотим увековечить московский патриархат в Украине, давайте его запретим. Это будет против цели, которую мы себе ставим. Нам нужно молиться за мудрость наших законотворцев, чтобы помочь им здесь действовать по-другому.

Как Украинская греко-католическая церковь воспринимает Киево-Печерскую лавру? Хотели бы отцы УГКЦ иметь возможность служить в лаврских церквях?

У нас нет претензий на святыни Киево-Печерской лавры, хотя мы очень внимательно наблюдаем за этими процессами. Даже когда мы как церковь не претендуем, чтобы там велись наши богослужения, нам не все равно как гражданам Украины. Исторически есть другая лавра, которая имела определенное отношение к нашей церкви и долгий период времени была очень важным духовным, культурным центром нашей церкви, — это Почаевская лавра [на Тернопольщине]. Там в свое время был знаменитый Василианский монастырь, Почаевская икона Богородицы коронована папскими коронами. Об этом нужно помнить. И там был важный центр книгопечатания нашего. И нам не безразлично, что там будет происходить. Относительно Киево-Печерской лавры: будем просить Господа Бога мудрости для наших государственных мужей, чтобы эта общенациональная святыня действительно осталась общим сокровищем нашего народа.

Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) с Папой Римским / Фото: DR

За последний год украинцы слышали и видели неоднозначные заявления и действия со стороны Папы Римского по поводу войны. Как вы это прокомментируете?

В украинско-ватиканских отношениях я бы 2022 год назвал годом больших недоразумений. У меня чувство создавалось, что наша украинская власть не до конца понимает, что такое Ватикан, а с другой стороны, апостольская столица не могла быстро понимать изменяющуюся ситуацию. Всех нас в некотором роде немного удивляли и немного у нас болели определенные фразы святейшего Папы Франциска. Хотя до древней традиции еще I тысячелетия апостольская столица, то есть святой престол, были самым высоким арбитром вселенской церкви. Это его функция в международных отношениях. И как высший апелляционный центр христианского мира, Ватикан стал родоначальником европейской дипломатии и затем дипломатии в мировом масштабе. Вот и потому такая позиция как мирового арбитра накладывает определенный стиль на деятельность. Арбитр пытается быть равноудален или равно приближен к сторонам конфликта. И это была попытка святого престола сохранять нейтральность по отношению к войне в Украине. Мы все пытались доносить правду об Украине. И думаю, что Ватикан, как и в конце концов европейское общество, мы медленно меняли их видение войны в Украине. Произошел глубокий вираж во взгляде на Украину среди мирового сообщества. В контексте этого выражения так же менялась позиция апостольской столицы.

Вы общались с Папой во время войны?

Да, я, как глава церкви, был в постоянном контакте лично с Папой Франциском. И последняя встреча с ним состоялась 7 ноября. Это было как раз в день, когда папа только что вернулся из Бахрейна. Помню, и тогда на самолете он с таким пафосом говорил о гуманизме Достоевского, о профессионализме русского посла при Ватикане и так далее. И вот в этот понедельник, 7 ноября, когда в Украине был очередной информационный кризис по отношению к позиции, высказываниям Папы, я был у него. Папу лично знаю уже много лет. Это была столь теплая и глубокая встреча. Он меня воспринимал как кого-то, кто воскрес из мертвых, кто пережил осаду Киева. Каждое мое слово для него было очень авторитетным. Мне это было очень приятно. И вот наш разговор начался с того, что я спрашиваю его: знаете ли вы, что сегодня говорят о вас в Украине? — Что? — То, что вы плохо читали Достоевского. — Почему? Я ему объяснил почему. Говорю: знаете, сегодня, к сожалению, по отношению к России Европа и Ватиканская наша апостольская столица падает в ловушку. Помните, что в воображении культурного человека возникало перед началом Второй мировой войны, когда говорили «Германия»: немецкая философия 19−20 века, высокие образцы музыки, поэзия, но у власти были нацисты, то есть преступники. А потом весь мир удивлялся, как великий культурный народ мог создать Аушвиц и начать холокост против еврейского народа. В эту ловушку сегодня падает культурная, образованная Европа и интеллектуальные круги католической церкви. Россия вкладывала большие усилия в продвижение этого мифа «святости русской культуры». Помню, как целые иезуитские круги формировались, чтобы изучать «русскую духовность»! Понятие украинской иконы в культурное обращение, в научное обращение впервые вел профессор Овсийчук только что, в 1990-х годах. До этого никто не слышал, что существует отдельная украинская икона. Уже не говорю о духовности богословов, литургии киевской церкви. Поэтому когда в интеллектуальных кругах Ватикана слышится о России, русской духовности, то все представляют определенные образцы, которые были созданы искусственно, как мыльный пузырь. Сейчас у власти есть явные нацисты в России. Теперь, когда мир смотрит на геноцид украинцев, все удивляются: как это так, великий народ, который создал Достоевского, может допустить такую низость? Вот поэтому были эти сантименты Папы, разделявшего гуманизм Достоевского. Это не было увлечение гуманизмом. Это было удивление: как такие вот, имеющие подобную культуру, могли дойти до низости и преступности?

Я попросил у Папы несколько вещей. Обо всех вещах еще не буду говорить, не все раскрою, буду держать интригу. Но я просил у папы написать письмо украинскому народу. Говорят, что наш народ не понимает вашу политику и дипломатию. Людям нужно ощутить ваше родительское тепло. Почувствовать, что вы с Украиной, что вы небезразличны к боли и страданиям нашего народа. Тогда папа говорит мне: помогите мне. И мы, собственно, пытались помочь папе такое письмо украинскому народу написать. И что интересно, я уже уехал из Рима, а это письмо папа подписал 24 ноября, когда как раз проходило 9 месяцев этой войны. Это письмо читали во всех наших храмах, как обращение папы к украинскому народу.

Стало быть, именно вы повлияли, что Папа потеплел к Украине?

Если бы я такое утверждал, то был очень гордым человеком. Есть определенные процессы, в которых мы тоже принимаем участие.

Можем ли мы сказать, что Россия сейчас является воплощением зла?

Это глубокий богословский вопрос. Думаю, что российская политика, их действия являются носителем зла. Это однозначно. Как говорит Христос, по плодам их. И знаете ли их? Все те, кто породил идеологию «русского мира», все кто благословляют войну, воюют, убивают и все поддерживающие войну как граждане того государства, являются соучастниками преступления. Назвать сегодня Россию воплощением зла, мне пока тяжело. Это, знаете ли, может только Господь Бог сказать, видящий глубину сердец людей. И, может быть, история еще об этом скажет.

Вы оставляете России какую-то возможность для того, чтобы не вычеркивать ее, чтобы дать им возможность переосмыслить свою историю и все, что она сделала?

Господь Бог всегда дает шанс человеку покаяться. Я думаю, что покаяние для России должно быть очень глубоким процессом. Если эта церковь и этот народ не способны к покаянию, то говорить о какой-то подлинной христианской вере в таких народных измерениях, общенациональных, очень сложно. Во-первых, черта настоящего христианина — это способность покаяться.

В сегодняшней России мы и этого не видим.

К сожалению, к сожалению.

Какой вы видите Украину после войны? Что навсегда изменится в этом государстве к лучшему?

До конца трудно это сказать, но есть несколько мнений. Прежде всего, действительно мы, пережившие войну, будем очень глубоко понимать и уважать достоинство человеческой личности и человеческой жизни. Ибо видевшие войну, видевшие смерть, это они никогда не забудут. Мы все отстроим, наши города и села будут лучше, чем до войны. Возможно, эта война будет окончательной точкой в том, что мы назвали «совок», начиная от архитектуры и заканчивая самим общественным государственным строем. Надеюсь, что мы окончательно избавимся от советского видения человека, как инструмента или винтика большой машины, а будем уважать человека и достоинство его жизни. Вторая вещь. Убежден, что мы будем уметь заботиться об общем благе, потому что после распада Советского Союза маятник качнулся в другую сторону. Там была чрезмерная коллективизация. А когда это все рассыпалось, маятник качнулся в другую сторону. Мы попали в культуру или обстоятельства излишнего индивидуализма. Когда собственная выгода, собственная польза, собственное обогащение, даже счастье стало своеобразным идолом. И мы временами не умели понимать, оценивать то, что есть общее благо, а теперь мы понимаем: можем победить Россию, когда будем защищать родину всей общиной. Украинская армия — это армия всенародная. Учителя, ученые, бизнесмены оставили все и пошли воевать, потому что это общее дело. Они пошли воевать за лучшее будущее своих детей, за свое независимое государство. Мы начинаем понимать, что государство не есть что-то враждебное ко мне, против которого я должен защищаться, даже с коррупцией, расплачиваясь, что-то от нее воруя. А государство — это общее благо и условие моего выживания и моего достойного бытия. Следующее — это солидарность. Мы видим, без солидарности не только внутри нашего народа, но и всего мира с Украиной нам не устоять. Солидарность с теми, кто находится в величайшей беде. Солидарность спасает жизнь. Это умение помогать друг другу в беде.

Вы раньше говорили, что Рождество обязательно нужно праздновать и радоваться этому празднику. А как насчет таких событий, как день рождения?

Следует разграничить эти вещи. Между ними есть сходство и отличие. Когда мы говорим о праздновании Рождества или даже Пасхи, мы говорим о праздновании определенной действительности, выходящей за пределы человеческого горизонта. Праздновать Рождество означает принять дар от бога, дар его единородного сына, дар его радости. В самые трудные времена наш народ праздновал Рождество. Наши уповцы в схронах колядовали. Наша подпольная церковь, когда я был ребенком, для нас праздновать Рождество во времена воинствующего атеизма даже превращалось в проявление такого социально-политического протеста. Милиция гоняла колядников, которые под окнами пели коляды. Более того, мы из колядок учились истинам христианской веры. Поэтому, если речь идет о том, что Господь Бог хочет подарить нам, не боимся его принять, поэтому не боимся праздновать. Когда же речь идет о других обстоятельствах: дни рождения, юбилеи, то призываю к мудрости, взвешенности. Психологи говорят, что враг хочет нас ввести в тотальную депрессию. Он хочет у нас забрать положительные эмоции, чтобы мы всегда плакали, чтобы мы не имели, чтобы восстановить свои психические, физические силы. Поэтому давайте им не доставим такого удовольствия. Нам нужно сохранять гигиену труда и отдыха, даже во время войны. Если речь идет о светском развлечении, возможно, громких вечеринках, то, возможно, это не следует делать. Но когда речь идет о самом маленьком и необходимом для сохранения психического и физического здоровья, то это нужно обязательно выполнять. Помню советы мудрой психологини, которая говорила: когда вы сидите в бомбоубежищах, заботьтесь о чистоте тела, мойтесь, чистите зубы каждый день, заботьтесь о своей гигиене. Так же поступают наши солдаты на фронте. Есть тот минимум необходимого для сохранения духовного, психического и также физического равновесия, и этот минимум нужно сохранять любой ценой.

Что касается дат церковных праздников: вы встретились недавно с Епифанием, главой ПЦУ, — обсудили, что следует создать общую рабочую группу. Расскажите, как будет проходить этот процесс дальше?

Сначала немного для понимания. Началась история так называемых календарных войн еще в конце 16 века, когда только григорианский календарь был введен. Тогда польский король Стефан Баторий пытался внедрить новый стиль в своем государстве. Вы знаете, тогда и православная сторона, и униатская сторона киевской метрополии оказались жертвами насильственного административного давления со стороны государства. И, очевидно, его не восприняли. Здесь совершенно ничего общего с Москвой. Эпицентром тогдашнего периода календарной войны стал город Львов. Тогда насильственно закрывались храмы. Выгонялись священники и верующие из храмов, когда они хотели праздновать Рождество по Юлианскому календарю (7 января). И это оставило глубокую рану в памяти как православных наших братьев, так и нас, греко-католиков.

Реформу нужно делать однозначно. Но как общество убедить эту реформу поддержать? Наша церковь, в частности, в Галичине и современной Польше, понимает, что календарная реформа среди многих наших людей будет воспринята как переход на польский календарь.

Задача церковных лидеров — быть чувствительными к дискуссии, даже к политическим нагрузкам, которые тема календаря может иметь, но заботиться о добре нашего народа. И делать то, что правильно не только то, что всем нравится. В современных обстоятельствах есть уникальная ситуация, которую невозможно обойти вниманием. Наше общество требует календарной реформы. И мы к этому очень серьезно относимся.

Сегодня в нашей церкви мы видим, что количество сознательно, не политически, по-церковному, желающих нового стиля, неуклонно растет. Сегодня таких больше всего на западе Украины и в Киеве. Вот и мы об этом как раз говорили с его блаженством Епифанием. Потому что мы хотим переход на новый стиль делать вместе. Мы должны понимать, какое количество людей это поддержит, чтобы минимизировать внутренние напряжения. Нам сегодня нужно это немного деполитизировать. Мы предложили православной стороне создать общую рабочую группу, которая могла бы обмениваться опытом. В нашей церкви есть больший опыт календарной реформы, наши православные братья только его приобретают. Разрешение праздновать Рождество только 25 декабря — это своеобразный шаг, чтобы увидеть, как будут реагировать верующие. Когда я получил из рук его блаженства на встрече новый календарь Православной Церкви Украины на 2023 год — это был юлианский календарь. Интересный жест.

То есть, мы будем работать вместе и наши патриотические силы уже не будут нас упрекать, что мы полонизируем кого-то, когда желаем движения к Григорианскому календарю.

Следующее Рождество пройдет по новому стилю в обеих церквях?

Давайте мы себе [этого] пожелаем, хорошо? Пожелаем перемен вместе. Я очень этого хочу, и мы будем все делать, чтобы это удалось. Я оптимист, хотя стараюсь быть посредником между двумя крайностями. В каждой церкви есть группа прогрессистов, есть группа традиционалистов. Вот надо убедить, что календарь — это вопрос не догматический. Календарь — это условность, о которой нужно договориться. Кто-то скорее готов переходить, кто-то еще не готов. С другой стороны, все это направляет наши энергии в другом русле вместо того, чтобы сконцентрироваться для решения самой большой экзистенциальной проблемы нашего времени — войны. А мы начинаем дискутировать, когда что-то праздновать. Была мысль: когда горит дом, то не время дискутировать, на какую стену какие иконы вешать.