«Поддерживает преступления России». Киевский областной совет попросил Верховную Раду запретить УПЦ МП на законодательном уровне 9 июня, 19:18 Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий в Киево-Печерской лавре 4 июня 2023 года (Фото:mitropolia.kiev.ua)

9 июня Киевский областной совет поддержал обращение к Верховной раде Украины с предложением законодательно урегулировать запрет деятельности на территории Украины религиозных организаций Украинской православной церкви, которая имеет церковно-каноническую связь с русской православной церковью, является ее структурным подразделением и находится в отношениях подчинения.



Об этом сообщается на странице Киевского областного совета в Facebook.

«Считаем, что на территории Украины не может действовать религиозная организация, которая фактически контролируется страной-агрессором и поддерживает ее преступления. Киевский областной совет просит Верховную Раду Украины безотлагательно рассмотреть законопроекты о запрете деятельности УПЦ МП», — заявила заместительница главы Киевского областного совета Татьяна Семенова, комментируя это обращение.

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9 июня в Госпогранслужбе сообщили, что остановили священника УПЦ МП и во время проверки выяснили, что он может быть причастен к диверсионной деятельности в Украине.

Пограничники заявили, что в его мобильном нашли российские номера, литературу российского происхождения и благодарность от главы тверской митрополии РФ от 2023 года.

В дальнейшем священником будет заниматься СБУ.

8 июня стало известно, что иерарх УПЦ МП Иона (Черепанов) намекнул, что подрыв россиянами Каховской ГЭС якобы может быть «наказанием» за выселение московского патриархата из Киево-Печерской лавры.

Из-за связей с Москвой деятельность УПЦ МП уже запретили в ряде областей, в частности, в Закарпатской, Черновицкой, Житомирской, Волынской, Ровенской и Хмельницкой.