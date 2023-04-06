Соратник Зеленского: «Самый оптимистичный сценарий по Лавре не сработал, хоть и движется по одному из хороших» — интервью NV 6 апреля, 19:04 Эксклюзив NV Никита Потураев (Фото:Слуга Народу via Facebook)

К чему готовится радикальное крыло монахов в Лавре, как власти разрабатывали операцию по ее «очищению» и почему некоторые переговоры с тамошним духовенством остаются непубличными — Никита Потураев, депутат ВР от Слуги народа.

Разрыв государственным заповедником договора аренды на Киево-Печерскую лавру (ее нижнюю часть) с УПЦ МП, уголовное производство в отношении ее экс-наместника Павла, несколько новых дел от правоохранителей против представителей МП, — все эти события последних дней показывают, что украинские власти наконец-то серьезно взялись за деятельность в Украине «московской» церкви.

Видео дня

СБУ уже возбудила дела против более 60 священнослужителей УПЦ МП, семеро из них получили обвинительный приговор.



В конце прошлого года в Офисе президента (ОП) решили еще и перезагрузить Государственную службу по этнополитике и свободе совести, которую возглавил авторитетный религиовед Виктор Еленский.



Одним из «ястребов» в команде президента страны, решительно настроенного против сохранения УПЦ МП своего нынешнего влияния, стал Никита Потураев, депутат ВР от Слуги народа. Этот бывший политтехнолог и представитель парламентского комитета по гуманитарной политике стал еще и членом межведомственной комиссии, занимающейся расторжением отношений заповедника Киево-Печерской лавры с УПЦ МП.



Когда Лавра освободится от «московских» попов и какое будущее ждет их церковь в Украине — об этом NV и поговорил с Потураевым.



— УПЦ МП саботирует освобождение Лавры. Минкульт даже обратился в Хозяйственный суд, ведь комиссия приема в госсобственность зданий заповедника Киево-Печерская лавра не может начать работу из-за блокирования со стороны представителей МП. Почему это происходит?



— Во-первых, потому что они [УПЦ МП] не хотят покидать Лавру. Во-вторых, они тянут время для рассмотрения их иска в суд о законности решения о расторжении договора [аренды Нижней лавры между правительством и УПЦ МП]. Это тактика, чтобы оставаться в стенах монастыря. У них есть определенные надежды, что им удастся доказать законность договоров, которые в Минкульте признали заключенными с нарушениями. Их тактика ясна, но стратегии у них нет. Поэтому я считаю, что они проиграют.



— Способен ли судебный иск УПЦ МП действительно затормозить работу межведомственной комиссии?



— Нет, комиссия должна зайти. Думаю, решение суда [по их иску] будет достаточно скорым. Все строения нижней Лавры им [УПЦ МП] не принадлежат. Вся достопримечательность — это государственное имущество. Даже если бы не было расторжения договора, государство имеет полное право проверить, как ведется хозяйство на территории Лавры.



— Что именно комиссия должна сделать?



— Задачей является описать состояние комплекса Киево-Печерской лавры, как национального музея-заповедника. Есть много критериев. По определению состояния зданий: что там было сделано и не навредило ли это достопримечательностям. Есть и критерии соответствия сохранения построек национального уровня, есть и критерии ЮНЕСКО.



— После того, как решение Хозяйственного суда об обеспечении допуска комиссии на территорию Лавры будет принято, стоит ли государству обратиться в полицию, чтобы она обеспечило их работу?

