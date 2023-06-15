Количество сторонников полного запрета УПЦ МП в Украине значительно возросло — опрос КМИС 15 июня, 10:46 Успенский собор Почаевской лавры, которая сейчас находится под контролем УПЦ МП (Фото:Mykola Vasylechko/Wikimedia)

В Украине значительно возросло количество сторонников полного запрета УПЦ МП в стране — с 54 до 66%.

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

19% опрошенных выступают за более «мягкий» подход, который не предполагает полного запрета, но предусматривает установление государственного контроля и надзора. В конце прошлого года так считали 24% респондентов.

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Также возросло количество украинцев, которые считают, что государство в той или иной степени должно вмешаться в деятельность УПЦ МП. Этот показатель за последние полгода вырос с 78 до 85%.

С 12% до 6% стало меньше тех, по мнению которых ничего не стоит делать и не стоит вмешиваться в дела УПЦ МП, а расследовать лишь отдельные возможные случаи правонарушений.

Опрос проводился с 26 мая по 5 июня. Было опрошено 1029 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных РФ территорий. Также в опросе не принимали участие украинцы, которые после начала полномасштабного вторжения РФ выехали за границу.

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С ноября прошлого года СБУ проводило проверки в монастырях, церквях и помещениях УПЦ МП по всей Украине. В ходе контрразведывательных мероприятий было обнаружено большое количество пророссийской литературы, а также россиян с сомнительными документами.

19 января Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций с центром управления в стране-агрессоре.

Государственная служба по этнополитике и свободе совести 1 февраля заявила, что, согласно выводам религиоведческой экспертизы, УПЦ остается структурным подразделением РПЦ.

В ряде областей Украины приняли решение о запрете деятельности УПЦ МП.

