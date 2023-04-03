Шмыгаль ответил на петицию с призывом не запрещать УПЦ МП
Верующие УПЦ МП блокируют вход в одну из церквей Киево-Печерской лавры (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Петицию, зарегистрированную на сайте Кабинета министров 13 января, подписали более 25 тысяч человек. Автор петиции пишет, что верующие УПЦ (МП) осуждают российскую агрессию, никогда не работали в интересах РФ, «с болью узнают о случаях сотрудничества отдельных священнослужителей и верующих нашей церкви с оккупационной властью и никогда не смирятся и не поддержат» коллаборантов.
«Мы полностью поддерживаем необходимость расследования каждого случая коллаборации и привлечения к ответственности согласно действующему законодательству Украины, если вина человека будет доказана. Однако считаем невозможным возлагать преступления отдельных граждан на весь разветвленный институт, которым является УПЦ, и на этом основании прибегать к его юридическому запрету. Да, УПЦ объединяет людей с разными взглядами, но в большинстве своем мы все желаем победы нашей стране в этой войне и восстановления ее территориальной целостности», — сказано в тексте петиции.
Автор призвала Кабмин «не возлагать вину отдельных представителей УПЦ на весь институт, которым является Украинская православная церковь», и попросила взвешенно подходить к «решению церковного вопроса».
«Учитывая, что поднятые в петиции вопросы носят комплексный характер, Государственной службе по этнополитике и свободе совести поручили проработать их и о результатах проинформировать автора петиции и Кабинет министров», — сказано в ответе премьера.
Собор УПЦ (МП) 27 мая 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости от российской церкви и выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла, приспешника российского диктатора Путина.
19 января 2023 года Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций с центром управления в стране-агрессоре.
Государственная служба по этнополитике и свободе совести 1 февраля заявила, что, согласно выводам религиоведческой экспертизы, УПЦ остается структурным подразделением РПЦ.
Выселение УПЦ из Лавры
29 марта УПЦ (МП) должна была освободить все помещения, которые занимала в Киево-Печерской лавре, поскольку государственный заповедник расторг договоры о пользовании постройками на территории святыни, заключенные в 2013 году. Позже Кабмин также отменил решение правительства времен Януковича о передаче Лавры в пользование УПЦ (МП).
Однако 30 марта представители УПЦ (МП) не покинули Лавру и продолжили проводить там богослужения.
Также они не впустили комиссию Минкульта по приему-передаче государственного имущества Киево-Печерской лавры. Заповедник подал заявление в полицию.
УПЦ (МП) также подала иск в суд из-за выселения из Киево-Печерской лавры. Однако суд не разрешил им остаться в Лавре на время рассмотрения иска. Несмотря на категорический отказ покидать Лавру, УПЦ (МП) вывозит имущество из святыни.