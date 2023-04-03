Шмыгаль ответил на петицию с призывом не запрещать УПЦ МП 3 апреля, 16:12 Верующие УПЦ МП блокируют вход в одну из церквей Киево-Печерской лавры (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Премьер-министр Денис Шмыгаль ответил на петицию с призывом не запрещать УПЦ (МП).

Петицию, зарегистрированную на сайте Кабинета министров 13 января, подписали более 25 тысяч человек. Автор петиции пишет, что верующие УПЦ (МП) осуждают российскую агрессию, никогда не работали в интересах РФ, «с болью узнают о случаях сотрудничества отдельных священнослужителей и верующих нашей церкви с оккупационной властью и никогда не смирятся и не поддержат» коллаборантов.



Видео дня

«Мы полностью поддерживаем необходимость расследования каждого случая коллаборации и привлечения к ответственности согласно действующему законодательству Украины, если вина человека будет доказана. Однако считаем невозможным возлагать преступления отдельных граждан на весь разветвленный институт, которым является УПЦ, и на этом основании прибегать к его юридическому запрету. Да, УПЦ объединяет людей с разными взглядами, но в большинстве своем мы все желаем победы нашей стране в этой войне и восстановления ее территориальной целостности», — сказано в тексте петиции.

Автор призвала Кабмин «не возлагать вину отдельных представителей УПЦ на весь институт, которым является Украинская православная церковь», и попросила взвешенно подходить к «решению церковного вопроса».



«Учитывая, что поднятые в петиции вопросы носят комплексный характер, Государственной службе по этнополитике и свободе совести поручили проработать их и о результатах проинформировать автора петиции и Кабинет министров», — сказано в ответе премьера.

Собор УПЦ (МП) 27 мая 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости от российской церкви и выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла, приспешника российского диктатора Путина.

19 января 2023 года Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций с центром управления в стране-агрессоре.

Государственная служба по этнополитике и свободе совести 1 февраля заявила, что, согласно выводам религиоведческой экспертизы, УПЦ остается структурным подразделением РПЦ.

Выселение УПЦ из Лавры

29 марта УПЦ (МП) должна была освободить все помещения, которые занимала в Киево-Печерской лавре, поскольку государственный заповедник расторг договоры о пользовании постройками на территории святыни, заключенные в 2013 году. Позже Кабмин также отменил решение правительства времен Януковича о передаче Лавры в пользование УПЦ (МП).

Однако 30 марта представители УПЦ (МП) не покинули Лавру и продолжили проводить там богослужения.

Также они не впустили комиссию Минкульта по приему-передаче государственного имущества Киево-Печерской лавры. Заповедник подал заявление в полицию.

УПЦ (МП) также подала иск в суд из-за выселения из Киево-Печерской лавры. Однако суд не разрешил им остаться в Лавре на время рассмотрения иска. Несмотря на категорический отказ покидать Лавру, УПЦ (МП) вывозит имущество из святыни.