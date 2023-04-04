Что не так с выселением УПЦ МП из Лавры — нардеп Княжицкий 4 апреля, 15:10 Сторонники УПЦ МП блокируют вход в одну из церквей Киево-Печерской лавры, 31 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Народный депутат Николай Княжицкий в интервью Radio NV раскритиковал выселение УПЦ МП из Киево-Печерской лавры, заявив, что вместо этого государство должно запретить эту церковь как филиал РПЦ, угрожающий государственной безопасности.

«Я как один из инициаторов закона о запрете действия РПЦ и ее филиалов в Украине считаю, что РПЦ не должно быть ни в Лавре в Киеве, ни в Лавре в Почаево, ни в целом в Украине. И филиалов, организаций, связанных с ней. Поэтому здесь очевидно: намерения государства я поддерживаю», — заявил Княжицкий в эфире Radio NV.

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В то же время, нардеп отметил, что считает методы государства « совершенно бестолковыми» и выразил убеждение, что из-за них Россия будет заявлять за границей, что в Украине преследуют за веру.