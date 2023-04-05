«Нужна четкая стратегия». Что должно сделать государство из УПЦ МП — политолог 5 апреля, 17:52 Монах УПЦ МП блокирует вход в одну из церквей Киево-Печерской лавры (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Политолог Владимир Фесенко в интервью Radio NV рассказал, что должно сделать государство с УПЦ МП.

В эфире Radio NV Фесенко отметил, что является сторонником гибкой стратегии и тактики внутри страны.

«В чем была проблема, на мой взгляд, в ситуации вокруг Киево-Печерской Лавры? Была попытка лобовой, не скоординированной, не подготовленной атаки, такой лихой кавалерийской атаки. Взять сразу Киево-Печерскую Лавру, отобрать у УПЦ МП и все будет хорошо. Видно, что не все хорошо и та сторона была более подготовлена. Они оказали организованное сопротивление, такую громкую протестную акцию, и продемонстрировали, что не будут выходить просто так. Это прогнозировалось, я об этом говорил и многие другие люди, а государственные органы оказались к этому не готовы», — объяснил политолог.

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По его словам, сейчас государству нужно подготовить «не публичную, но четкую стратегию дальнейших действий».

«Государство должно восстановить контроль над Киево-Печерской Лаврой, но делать так, чтобы сейчас снять напряжение, информационное, общественное напряжение вокруг этого „объекта“. Постепенно восстановить там историческую и религиозную справедливость и вообще продумать в дальнейшем свою стратегию взаимоотношений с УПЦ МП. Им нужно выставить четкие условия, как они должны жить дальше, что дальше будет», — считает Фесенко.

Также он отметил, что если УПЦ МП хочет, чтобы их не ассоциировали с Московским патриархатом, то должна «всех одиозных промосковских персонажей», таких как наместник Киево-Печерской лавры Павел, убрать сама.

«А пока они наказывают тех, кто переходит в Православную церковь Украины. Обратите внимание, тех, кто на оккупированных территориях переходит на сторону врага, они не наказывают почему-то. А наказывают тех, кто наоборот, переходит на сторону Украины. Поэтому нужна четкая стратегия и тактика действий, чтобы это происходило не очень конфликтно, но последовательно, системно, чтобы господствовали интересы государства и национальной безопасности», — подытожил политолог.

Народный депутат Николай Княжицкий в интервью Radio NV раскритиковал выселение УПЦ МП из Киево-Печерской лавры, заявив, что вместо этого государство должно запретить эту церковь как филиал РПЦ, который угрожает государственной безопасности.

Ранее ассоциированный научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), исследователь российских принципов гибридной войны Александр Данилюк в интервью Radio NV рассказал, что российские спецслужбы используют монастыри и церкви Московского патриархата как safe houses, «где можно было хранить не только какую-нибудь подрывную литературу и деньги, но и непосредственно исполнителей, то есть представителей и российских спецслужб, и военных формирований, и хранить оружие».

Аналитик также рассказал, что разыскиваемый по подозрению в госизмене бывший нардеп Андрей Деркач, который, по данным СБУ, входит в агентурную сеть ГРУ РФ, является одним из немногих светских людей, входящих в синодальный орган РПЦ, который в основном состоит из высокопоставленных священников. Он также является единственным светским украинцем, входящим в эту структуру РПЦ.

В ноябре 2022 года во время контрразведывательных мероприятий в Киево-Печерской Лавре, а также в помещениях и монастыре УПЦ МП в Ровенской области нашли пророссийскую литературу, наличные деньги в разной валюте и россиян с сомнительными документами.

Также 25 ноября 2022 года сообщалось, что в Черновцах в помещениях УПЦ МП нашли методички из Москвы и удостоверения оккупантов.

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28 ноября 2022 года в СБУ заявили, что нашли большое количество антиукраинских материалов во время мер безопасности на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ МП.



9 декабря 2022 года СБУ сообщила, что на территории Пустынно-Николаевского скита в Чернобыльской зоне оказались 16 «подозрительных лиц», в том числе мужчины «спортивного телосложения». В спецслужбе заявили, что их пребывание там незаконно, поскольку гражданские сейчас не имеют права посещать зону отчуждения.

7 января 2023 года СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом приостановил гражданство 13 священников УПЦ (Московского патриархата).