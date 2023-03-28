«Бог так решил». Завтра УПЦ МП должна покинуть Лавру, «за ноги» никто никого вытаскивать не будет — Данилов 28 марта, 16:03 Большая колокольня монастыря Киево-Печерская лавра, 6 января 2023 года (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Radio NV высказался относительно того, что УПЦ МП завтра, 29 марта, должна покинуть Киево-Печерскую лавру.

«Любите ли вы Бога, ходите ли вы туда, это не имеет никакого значения. Все законы нашей страны будут выполняться. Первое. Второе. Во все, что касается церковных вещей, мы не вмешиваемся. Но я хочу заметить, что Киево-Печерская лавра — это музей, принадлежащий государству. И все, что касается этого музейного комплекса, будет решать государство, а не какие-то отдельные люди, почему-то решившие, что они будут решать, каким образом им порочить наши законы», — говорит Данилов.

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Секретарь СНБО отмечает, что выселение будет происходить цивилизованным способом:

«Никто никого не собирается вытаскивать оттуда за ноги или [применять] насилие. Все будет согласно действующему законодательству отработано».

На территории Лавры будет работать музейный комплекс, объясняет он.

«Будут ли работать церкви? Да, будут. Будут ли там богослужения? Да, будут, но по законам нашей страны. <...> Если же вы (УПЦ МП — ред.) говорите, что все, что происходит в мире, — рука Бога, то считайте, что это рука Бога делает то, что сегодня там происходит. Вы же не [спорите] с Богом. Вот Бог так решил, что 29 [марта] вы должны покинуть эту обитель, перейти в другое место», — добавил Данилов.

УПЦ (МП) до 29 марта должна покинуть все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре. Об этом заявили в Минкульте.

В УПЦ (МП) назвали это ультиматумом и заявили, что эти требования не имеют юридических оснований, а власть презирает и разрушает святыни. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что УПЦ (МП) не планирует покидать территорию Лавры. Павел даже заговорил по-украински и обратился к Зеленскому с просьбой не выселять его монахов из Лавры.

Но, несмотря на эти заявления, на протяжении последней недели представители УПЦ (МП) активно вывозят имущество с территории Киево-Печерской лавры.

А 26 марта УПЦ МП провела последнюю перед выселением службу.

В Госэтнополитике заявляли, что Лавру могут передать другой церкви после выселения УПЦ МП. Министр культуры Александр Ткаченко говорил, что Лавра принадлежит государству и «монашая жизнь там будет продолжаться».