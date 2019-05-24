УПЦ КП и УАПЦ пока не ликвидированы в государственном реестре — Макарий Сегодня, 11:21 541 Цей матеріал також доступний українською church.net.ua Митрополит Макарий church.net.ua

Митрополит Львовский ПЦУ Макарий заявил, что УПЦ КП и УАПЦ пока не ликвидированы в государственном реестре

Об этом Макарий заявил в интервью изданию Апостроф.

«Неправду говорили некоторые государственные чиновники, публично заявляя, что Киевский Патриархат ликвидирован. Дело в том, что почетный патриарх Филарет предоставил лишь копии, а не оригиналы документов, необходимых для ликвидации. Когда меня попросили сдать документы для ликвидации, я ответил, что до тех пор, пока не увижу оригиналов с другой стороны; не отдам своих», — отметил Макарий.

Также Макарий назвал нелепыми заявления Филарета о намерении внести изменения в Статут ПЦУ с целью получения «независимости» от Константинополя. По его мнению, вследствие таких действий томос может быть отозван.

«Это возможно, если такое безобразие продолжится, если недействующий патриарх продолжит в том же направлении и его поддержат некоторые политики, а избранный Предстоятель, бездействуя, будет молчать», — сказал Макарий.

14 мая Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он остается действующим патриархом.

Также Филарет добавил, что Епифаний нарушает договоренности, достигнутые на Объединительном соборе 15 декабря, что привело к двоевластию в ПЦУ.

По его словам, Епифаний должен нести ответственность за внешнее представительство церкви, а патриарх — за внутреннее церковную жизнь в Украине.

Позже он уточнил, что договоренность носила устный характер и письменно не зафиксирована.

Почетный патриарх также недоволен греческим уставом ПЦУ и заявил о намерении созвать собор и внести в него изменения. По мнению Филарета, статус митрополии не соответствует реальному весу ПЦУ.

Митрополит Киевский Епифаний опроверг наличие договоренностей с Филаретом о разделении власти в ПЦУ.

Собеседники ВВС Україна в Константинополе назвали все обвинения Филарета ложью.

Большинство епископов ПЦУ склонны поддержать митрополита Епифания и текущее положение дел в церкви.

Добавим, что 24 мая состоится Синод ПЦУ, на котором, вполне возможно, будет обсуждаться последние заявления Филарета.