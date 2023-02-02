«Полный треш». Топ-чиновник Минобороны Украины Лиев опроверг информацию УП о своем якобы российском паспорте 2 февраля, 19:29 Александр Лиев (Фото:Александр Лиев / Facebook)

Источники издания Украинская правда заявили, что у и.о. главы департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины Александра Лиева есть российский паспорт, он это опроверг.

УП также получила фото, судя по которому, якобы российский паспорт Лиева выдан в 2019 году, а он родился в Москве (хотя на самом деле он родился в российской Республике Коми). Сам чиновник, как пишет издание, шокирован этой информацией и сказал, что никогда не подавался на гражданство другой страны, а на фото в документе не он.

Видео дня

Инфографика: УП

В комментарии изданию Бабель Лиев сказал, что на фото паспорта, опубликованном УП, не его подпись, а фамилия написана с ошибкой.

«Это полный трэш. У меня нет и никогда не было никакого гражданства, кроме украинского… Когда оккупировали Крым, там действительно раздавали людям российское гражданство без согласия, но к тому времени я уже давно работал на Суспільному», — сказал он.

1 февраля Лиев написал заявление об увольнении. Министр обороны Алексей Резников пока не принял его отставку, потому что находится в командировке.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны предупредили, что ожидают в ближайшее время «широкой информационно-психологической спецоперации по дискредитации ряда представителей украинского военно-политического руководства», в том числе главы Минобороны.

Что известно об Александре Лиеве

Бывший министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев работает в Минобороны Украины и с лета 2022 года временно исполняет обязанности руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники.

31 января Виталий Шабунин, глава Центра противодействия коррупции, напомнил о «противоречивых» моментах биографии Лиева, преимущественно до 2014 года. В частности, незадолго до фиктивного «референдума» в Крыму он поддержал идею его провести, но в украинской юрисдикции, и призвал «услышать Крым». Также у чиновника есть орден от Российского императорского дома осенью 2013 года.

Шабунин также вспомнил 2006-й год, когда Лиев «координировал пикеты и блокпосты у маяков, которые после разделения Черноморского флота СССР должны были отойти Украине, но незаконно удерживались флотом РФ».



Лиев у себя в Facebook ответил на обвинения и сообщил, что осенью 2022 года уже давал официальные разъяснения в ответ на депутатский запрос с идентичными обвинениями в якобы пророссийских позициях.

Несколько месяцев назад он попросил министра обороны Алексея Резникова назначить ему проверку на полиграфе, которую впоследствии прошел. Также в 2014—2022 годах Лиев, по его словам, «четыре раза успешно прошел спецпроверки относительно допуска к государственной тайне, имеет награды ГУР, главнокомандующего ВСУ, Минобороны».



Чиновник заявил о нескольких целенаправленных информационных кампаниях, которые, по его словам, были развернуты против него в предыдущие годы и закрепили представление о его «пророссийской биографии».