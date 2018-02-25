Университет Богомольца объявил о бессрочной забастовке

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Студенты НМУ Богомольца
Университет имени Богомольца / Facebook

Студенты НМУ Богомольца

Студенты и сотрудники Национального медицинского университета имени Богомольца объявили о бессрочной забастовке, сообщается на странице вуза в Facebook.

С понедельника 26 февраля учебный процесс и научная деятельность в университете Богомольца полностью останавливается на неопределенное время. Все помещения вуза будут закрыты за исключением помещений клиник, где лечатся пациенты.

В университете обвиняют Министерство здравоохранения Украины во вмешательстве в самоуправление вуза и "незаконном" отстранении ректора университета Екатерины Амосовой.

"Минздрав решил поставить весь университет на колени, заблокировав выплаты стипендий студентам и заработных плат трудовому коллективу, незаконно отобрав право банковской подписи у законно избранного руководства ВУЗа", - отмечается в заявлении.

Министерство здравоохранения Украины отстранило ректора НМУ им. Богомольца Екатерину Амосову на две недели из-за срыва сдачи студентами-третьекурсниками лицензионного интегрированного экзамена.

Напомним также, что на днях университет Богомольца оказался замешан в скандал с самоубийством 19-летней студентки из Туркменистана Муккадас НасирлаевойПрокуратура Киева открыла дело по факту доведения до самоубийстваВ университете заявили, что студентку исключили еще в конце минувшего года из-за нарушений миграционного законодательства.

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