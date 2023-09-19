Изменения в Минобороны Украины. Интервью NV с Юрием Николовым об увольнении заместителей министра и перестановках в ведомстве 19 сентября, 22:00 NV Премиум Министр обороны Украины Рустем Умеров, 19 сентября 2023 года (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Юрий Николов, редактор проекта Наші гроші, рассказал в интервью Radio NV, как новый министр обороны Украины Рустем Умеров начинает свою работу в оборонном ведомстве и должен изменить систему, которая там функционирует.

— Что вам говорят эти увольнения в Минобороны? Означает ли это, что молитвы были услышаны?

— Это похоже на то, что новый министр заходит и постепенно начинает расчищать сверху донизу ту историю, которая накопилась в министерстве. Да, конечно, мы будем смотреть, кто придет на место уволенных, дабы там не оказался Шарапов какой-нибудь. Но пока что шаги логичны.

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