— Президент Зеленский отвечал на вопросы журналистов в Риме на конференции по восстановлению Украины и сказал, что замена посла в США точно будет. Но единственное, что не может сказать, когда конкретно. Я помню, что во время поездки в Брюссель европейские чиновники спрашивали тогда у нас, у журналистов, а как вы думаете, эта замена премьера или различных министров произойдет перед Римом. Сейчас мы увидим, этого не произошло. Я видел информацию о том, что все должно решиться сегодня. Почему так, что должно решиться сегодня?

Реклама

— Да, знаешь, такой день «Ч». Хотя в контексте дела [вице-премьер-министра Алексея] Чернышова уже воспринимается немножко фраза не так.

Действительно, сегодня вернулся уже президент, но не все на самом деле чиновники, стоит отметить, доехали из Рима в Киев.

Действительно сегодня в Офисе президента должны решить [эти вопросы]. У них должно состояться кадровое собрание, совещание. По моей информации, оно уже началось или продолжается (интервью вышло в 14.00 — Ред.), относительно того, чтобы решить большую кадровую перестановку в Кабмине.

Это на самом деле очень хорошо, что наконец президент лично подтвердил, что определенные кадровые ротации планируются. Он отметил, что будет менять посла в Соединенных Штатах [Оксану Маркарову]. Он об этом разговаривал с Дональдом Трампом. Есть там определенный перечень кандидатов.