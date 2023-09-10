«Прелюдия к Крыму». Чего ожидать от министра обороны Умерова и чем запомнится Резников, кроме «яиц по 17 грн» — анализирует Костенко 10 сентября, 17:18 NV Премиум Рустем Умеров и Алексей Резинков (Фото:Коллаж NV / REUTERS/Andriy Nesterenko / REUTERS/Gleb Garanich)

Алексея Резникова на посту министра обороны Украины сменил Рустем Умеров. Президент Украины Владимир Зеленский 8 сентября уже ввел его в состав Ставки верховного главнокомандующего.

Чего ожидать от нового министра и как запомнится Резников, в интервью Radio NV рассказал Роман Костенко, народный депутат от Голоса, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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— Какие ваши ожидания от Умерова? Есть ли у вас четкие убеждения, что он будет эффективным министром? Если есть, то на чем эти убеждения основываются? Я напомню, Умеров никогда не был причастен ни к сфере армии, ни к сфере обороны.

— Во-первых, я надеюсь на то, что он будет эффективным министром. Я напомню, что Умеров пришел в парламент в 2019 году: мы вместе баллотировались, вместе шли в парламент от политической партии Голос. И мы с ним несколько лет работали в парламенте.

Действительно, он занимался правами людей, правами крымскотатарского народа, представители которого были арестованы, в частности, в Крыму, [правами] переселенцев на территории Украины. Занимался правами на международной арене также.

Я выступал в парламенте, когда он назначался. Я ему также сказал: «Это для тебя большая ответственность, потому что ты от фракции Голос». И это наш министр, который будет выполнять обязанности во время войны.

Второе — это исторический момент, потому что первый раз за всю историю министром обороны стал именно представитель крымскотатарского народа. Будем надеяться, что это с прицелом в ближайшее время на Крым также, чтобы прелюдию такую сделать.

Также я с ним общался до назначения. Он приходил на комитет, мы общались с ним, он рассказывал свое видение. Мы с ним отдельно общались, он задавал много вопросов, потому что это для него новый вектор, новая отрасль, где нужно будет работать, в которой я вырос — уже 25 лет [работаю в] военном направлении.

У него есть очень много сильных сторон, он хороший менеджер, он всю жизнь руководил то частными компаниями, то Фондом госимущества. В этом у него есть большой опыт. Во-вторых, у него есть связи по всему миру — и в США, и на Ближнем Востоке, и в Турции.

Было очень много времени, когда мы общались, как друзья, в нерабочее, в рабочее время, поэтому я о нем много знаю. Я знаю, что он учился и в Турции, у него есть турецкое образование также. И там также у него очень сильные связи.

В целом у крымскотатарского народа в Турции большие связи. Турция сейчас наш стратегический партнер, который помогает нам в решении некоторых вопросов, в частности экономических; к которому надо достаточно придирчиво присматриваться и понимать ее середину для того, чтобы правильно строить свои отношения. Не доверяться на все сто, а нужно как раз выстраивать правильно свои отношения.

Мы были там с парламентской делегацией, там и [лидер крымскотатарского народа] Джемилев был. Очень большая диаспора там крымских татар — несколько миллионов, и они достаточно влиятельны, в том числе в Турции. У нас были запланированы встречи в парламенте, в министерствах, с министром иностранных дел. А потом, когда [президент Турции] Эрдоган узнал, что приехал Джемилев, Умеров и делегация, он сам был за границей, но дал команду своему первому заместителю: пригласили в незапланированное время их в офис их президента, как он называется у них. Мы туда приехали, там нам сделали встречу. Я видел, какое было отношение непосредственно к нашей делегации. Это серьезные связи. Я надеюсь, что они повлияют на дальнейшую роль Турции в этой войне.

Я не могу сейчас сказать, каким министром будет Умеров. Он должен показать свою эффективность, ему будет очень тяжело. Потому что эти все процессы выстраивались во время войны.