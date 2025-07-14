Как министр обороны Рустем Умеров был «явно не на своем месте» и должен был бы уйти с этой должности еще раньше, считает член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

Такое мнение он высказал в интервью Radio NV.

«Это моя личная точка зрения, но я, безусловно, имею на нее право, потому что сталкиваюсь по работе с деятельностью Министерства обороны и вообще с составляющими сектора безопасности и обороны, — подчеркнул Рахманин. — На мой взгляд, уже полугода [работы Умерова во главе Минобороны Украины] было достаточно для того, чтобы понять, что он не соответствует тем критериям, задачам, которые ставятся перед Министерством обороны».

Нардеп предположил, что в то же время Умеров, очевидно, отвечал задачам, которые стал перед ним президент или Офис президента. Однако работой министерства он почти не занимался, считает Рахманин.

«Он занимался полудипломатической работой, назовем это так. Поэтому, с этой точки зрения, наверное, у него есть определенный опыт. Он занимался переговорами, он постоянно находился за границей. К нему на разговоры даже заместители министра не могли попасть, несмотря на то, что возникали вопросы, которые невозможно было решить без непосредственно санкции министра», — привел примеры член оборонного комитета Рады.

Рахманин добавил, что для него остается загадкой, «почему его [Умерова] туда назначили, и еще большая загадка, почему его так долго держали».

«Могу предположить, что его защищал руководитель Офиса [президента Андрей Ермак]. Очевидно, он его устраивал на этой должности — не знаю, почему. Но непосредственно своим функциональным обязанностям он не соответствовал», — отметил Сергей Рахманин.

По словам нардепа, министерство работало «достаточно хаотично» и не выполняло своих задач, в частности относительно системного подхода к решению проблем.

Рахманин напомнил, что хотя широкая общественность видит Министерство обороны как структуру, которая прежде всего должна обеспечить Вооруженные силы Украины всем необходимым для отражения вражеской агрессии, но это не единственная главная задача, которая стоит перед ведомством.

«Министерство обороны должно быть визионером. Оно должно определять перечень проблем, которые стоят не только перед Вооруженными силами, а в целом во время войны перед сектором безопасности обороны, перед Силами обороны, и системно эти задачи решать. Они этого не делали», — добавил нардеп.

Среди примеров отсутствия такого «визионерского» подхода Рахманин назвал проблему большей активности вражеских дронов, которые поражают тыловые регионы Украины.

«Есть проблема их уничтожения, перехвата, борьбы с ними. Эту проблему должны решать различные структуры. Должны решать военные в пределах той компетенции, которая у них есть, и тех средств, которые у них есть. Должен решать, например, Минстратегпром, который должен направлять деятельность предприятий, которые могут делать активные средства противодействия. Но ключевое, базовое идет от Министерства обороны», — пояснил Рахманин.

Поэтому именно министр обороны должен определять подобные проблемы и видение их решения и потребностей для этого «И дальше [должен решать проблему] в сотрудничестве с главкомом, с Генеральным штабом, с Минстратегпромом, в различных вопросах — с Министерством экономики, с Министерством образования, с Министерством здравоохранения», — пояснил Рахманин. Ведь деятельность Миноборны, подчеркнул он, касается всех проблем, всех вопросов, которые касаются сектора безопасности и обороны.

Это касается не только оружия и вооружения, но и медикаментов, снабжения, логистики, образовательных программ, которые способствуют подготовке военных или будущих военных, напомнил нардеп. «Все эти проблемы должны систематизироваться, и предлагаться их решения. То есть Министерство обороны, в частности министр, как первое лицо в этом Министерстве, должен быть визионером. Он этого не делал», — резюмировал Рахманин свое мнение о Рустеме Умерове.

Кроме того, добавил нардеп, Умеров как министр не смог наладить необходимое сотрудничество, координацию и работу Агентства оборонных закупок (АОЗ).

«Это не проблема руководителя АОЗ — неважно, как его или ее фамилия. Это проблема Министерства обороны. Он с этими проблемами не справился. Он был не на своем месте, это мое глубокое убеждение. Чем руководствовались, когда его на эту должность назначали; чем руководствовались, когда его на этой должности оставляли, — для меня загадка», — подытожил Рахманин.

Вероятное увольнение и новое назначение Рустема Умерова: что известно

12 июля Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым и намекнул на его вероятное увольнение и переназначение послом в США .

По данным Общественного, именно Умеров сейчас является основным и единственным кандидатом на должность посла Украины в США. Тогда как среди возможных кандидатов на должность министра обороны источники Общественного называли нескольких чиновников: среди них премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Игорь Клименко и вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Обновленное правительство в Украине может появиться уже на этой неделе (14−20 июля), сообщало агентство РБК-Украина со ссылкой на информированный источник. По этой информации, правительство может возглавить Юлия Свириденко, которая сейчас занимает должность первого вице-премьера — министра экономики Украины, а нынешний премьер Денис Шмыгаль должен возглавить министерство обороны.