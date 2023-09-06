«Я Умерову не завидую». Возникнут ли проблемы с поставками западных вооружений из-за замены Резникова новым министром обороны — интервью NV 6 сентября, 14:16 NV Премиум Рустем Умеров (Фото:Рустем Умеров / Rustem Umerov / Facebook)

Новому руководителю Минобороны Рустему Умерову придется держать уровень договоренностей предшественника, считает военный эксперт Александр Коваленко.

Одной из самых больших новостей первых дней сентября стала отставка министра обороны Алексея Резникова, которая произошла на фоне скандала в военном ведомстве с поставками одежды ВСУ. В отличие от предыдущего случая, когда СМИ описали примеры закупки по завышенным ценам продуктов для военнослужащих, в этот раз президент Владимир Зеленский не медлил. Причем он не только отстранил главу Минобороны, но и сразу предложил на замену Резникову главу Госимущества Рустема Умерова.

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Reuters назвало эту замену «самой большой встряской в оборонном истеблишменте Украины» с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Подытоживая работу Резникова, агентство напомнило, что он «помог получить миллиарды долларов западной военной помощи» для поддержки оборонных усилий Украины, однако его министерство преследовали обвинения во взяточничестве, которые сам Резников считал клеветническими.

Какие последствия будет иметь для поставок Западом украинской армии техники и вооружений замена на капитанском мостике Минобороны? Над этим вопросом по просьбе NV размышлял Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление.

— В Министерстве обороны сейчас проходит назначение нового руководителя. Что изменится для украинской армии с увольнением Алексея Резникова и назначением вместо него уже бывшего руководителя Фонда госимущества Рустема Умерова?

