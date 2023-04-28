Остановить российский террор можно только оружием — Зеленский 28 апреля, 22:38 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 28 апреля, рассказал о последствиях массированного ракетного удара России и подчеркнул, что остановить страну-террориста можно только оружием.

Глава государства сообщил, что в Умани весь день разбирали завалы после ракетного удара оккупантов по жилому многоэтажному дому. Известно о 23 погибших, среди них четверо детей. В Днепропетровской области оккупанты убили мать 1992-го и ее дочь 2020 года рождения. Он поблагодарил всех, кто участвует в спасательной операции и поддерживает спасенных людей.



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Зеленский напомнил, что защитники Украины смогли сбить 21 из 23 российских ракет.

«Если бы не это, государству-террористу удалось бы унести гораздо больше жизней. И это снова доказывает, что остановить террор и спасти людей можно только оружием. ПВО, современная авиация, без которой не бывает полностью эффективной ПВО. Артиллерия, бронетехника. Все, что необходимо, чтобы обеспечить безопасность нашим городам, нашим селам как в тылу, так и на передовой. Чтобы вернуть безопасность и нашим людям, которые пока, к сожалению, на оккупированной территории. Временно. Мы никого не можем оставить во власти русского зла», — подчеркнул он.

Ранним утром в пятницу, 28 апреля, Россия нанесла массированный удар по Украине крылатыми ракетами Х-101 и Х-555. Силы ПВО уничтожили 21 из 23 ракет, в том числе 11 — возле Киева. Также было сбито два беспилотника.

Кроме Умани, россияне атаковали Днепр, убив двухлетнюю девочку и 31-летнюю женщину. В Украинке Киевской области обломки российской ракеты попали в многоэтажку: пострадали два человека, в том числе 13-летняя девочка.