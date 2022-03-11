«Вызывает только удивление». Подоляк назвал российской пропагандой информацию СМИ о переговорных «ультиматумах» России 11 марта, 00:24 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк прокомментировал информацию об «ультиматумах» России на переговорах с Украиной (Фото:Sergei Kholodilin/BelTA/Handout via REUTERS)

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк опроверг опубликованную в СМИ информацию об «ультиматумах» России на переговорах с Украиной.

«Все, что я читаю в последнее время о переговорных „ультиматумах“ России – о статусах, территории, языке, нацификации и т.д. - вызывает лишь удивление. Пожалуйста, перестаньте есть в таких объемах российскую пропаганду, которую из-за наивности перепечатывают наши Зеркала», — написал он в Twitter.

10 марта украинское издание ZN.UA сообщило, что Россия якобы выдвинула Украине шесть требований:

1. Отказ от движения в НАТО, нейтральный статус Украины;

2. Русский язык - второй государственный;

3. Признание Украиной оккупированного Крыма русским;

4. Признание Украиной независимости "ДНР" и "ЛНР" в административных границах Донецкой и Луганской областей;

5. Запрет деятельности ультранационалистических, нацистских и неонацистских партий и общественных организаций;

6. Полный отказ от наступательного вооружения.

11 марта начался 16-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Российские войска продолжают бомбардировать и обстреливать украинские города, в частности жилые кварталы, хотя терпят серьезные потери благодаря действиям Вооруженных сил Украины.

7 марта в Беларуси прошел третий раунд переговоров Украины и России. По их итогам Подоляк сообщал о положительных сдвигах «по улучшению логистики гуманитарных коридоров». Несмотря на это, Россия продолжает обстреливать мирных жителей, которые пытаются эвакуироваться.

До этого переговоры проходили 28 февраля и 4 марта. Во время второго раунда стороны договорились о гуманитарных коридорах для вывоза мирного населения из-под российских обстрелов, но Россия сорвала эвакуацию, нарушив режим тишины.

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