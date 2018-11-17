17 ноября 2018, суббота

Укрпочта запретила политическую рекламу в своих отделениях

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В отделениях Укрпочты не будет политической агитации
Фото: Укрпочта

В отделениях Укрпочты не будет политической агитации

Генеральный директор УКрпочты Игорь Смелянский заявил о том, что закрыл услугу предоставления в почтовых отделениях площадей для размещения политической рекламы.

Он отметил, что Укрпочта должна быть успешным бизнес-проектом, в котором нет места политике, передает Интерфакс-Украина.

"Я закрыл политическую рекламу в отделениях. Если вы зайдете - вы не увидите политической рекламы - я закрыл ее как услугу. Просто чтобы не решать, кто будет висеть над туалетом, справа, слева. Чтобы почта была почтой. Чтобы люди, когда заходили, ощущали нормальную атмосферу", - заявил Смелянский.

В то же время, он отметил, что не видит проблем в распространении агитационных политических материалов путем рассылки.

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